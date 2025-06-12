El Aeropuerto de Reus supera a los 190.200 pasajeros en mayo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de mayo a 190.218 pasajeros, un 17,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, hecho que supone un récord mensual. En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el aeropuerto ha llegado a un total de 312.899 pasajeros, un 15% más que los mismos meses del año pasado.

En mayo, el aeropuerto ha alcanzado un total de 2.570 operaciones, una cifra un 8,3% más alta en relación con los movimientos de aeronaves registrados el mismo mes del 2024. Desde comienzo de año, el total de movimientos de aeronaves es de 8.364, un 5,5% menos que en el mismo periodo del 2024.

Aeropuertos de Aena en Cataluña

Respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en mayo a los 5.176.437 pasajeros y las 33.131 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 250.999 viajeros y 2.859 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.985 despegues y aterrizajes y un total de 520 pasajeros.