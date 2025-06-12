Diari Més

El Aeropuerto de Reus supera a los 190.200 pasajeros en mayo

La cifra supone un 17,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado

Imagen de la plataforma de iluminación LED del Aeropuerto de Reus.

Imagen de la plataforma de iluminación LED del Aeropuerto de Reus.

Redacció
Redacció

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de mayo a 190.218 pasajeros, un 17,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, hecho que supone un récord mensual. En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el aeropuerto ha llegado a un total de 312.899 pasajeros, un 15% más que los mismos meses del año pasado.

En mayo, el aeropuerto ha alcanzado un total de 2.570 operaciones, una cifra un 8,3% más alta en relación con los movimientos de aeronaves registrados el mismo mes del 2024. Desde comienzo de año, el total de movimientos de aeronaves es de 8.364, un 5,5% menos que en el mismo periodo del 2024.

Aeropuertos de Aena en Cataluña

Respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en mayo a los 5.176.437 pasajeros y las 33.131 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 250.999 viajeros y 2.859 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.985 despegues y aterrizajes y un total de 520 pasajeros.

