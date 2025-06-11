Diari Més

Fiesta Mayor

Todos los conciertos de la Fiesta Mayor de Sant Pere de Reus 2025

La música tendrá un papel protagonista en la Fiesta Mayor reusense con grandes nombres

Pep Santos Alasà
Pep Santos Alasà

La cuenta atrás para disfrutar de una de las citas más esperadas del año, la Fiesta Mayor de Sant Pere, ya ha empezado. El Ayuntamiento de Reus presentó ayer el programa de actos, que introduce tres semanas rellenadas de propuestas. Conoce todos los conciertos programados por esta edición de la Fiesta Mayor:

13 de junioViernes

  • 21.30 h- Fiesta Sant Llorenç Somriu con concierto de Tarraco Reggae y sardines

- Calle Sant Llorenç

  • 22h- Concierto de Grallas

- Campanario

  • 22h- Concierto con Koeman y Big Mouthers

- Plaza de la Llibertat

14 de junioSábado

  • 12h- Concierto del Festival Sinfónico, a cargo del Aula de Sonidos

- Jardí de la Casa Rull

  • 22h- Concierto con Pelo de Gallo y Hermano Negro

- Plaza de la Llibertat

15 de junioDomingo

  • 20h- Concierto de órgano a cargo de Daniel Oyarzabal (órgano positivo) y Joan Espina (violín)

- Prioral de Sant Pere

18 de junioMiércoles

  • 20.30 h- Concert de The Wine Soul. Versiones de música negra: soul, funk, rock...

- Peixateries Velles(delante del restaurante Rosa dels Vents)

20 de junioViernes

  • 19.30 h- Concierto de orquestas y corso de la Escuela de Música del Centro de Lectura

- Teatre Bartina

21.45 h- Barracas de Fiesta Mayor con:

  • Gavina.mp3
  • Maria Hein
  • La Sra. Tomasa
  • Svetlana

- Parc de la Festa

21 de junioSábado

  • 12 h- Visita teatralizada con concierto y vermú

- Pabellón de los Distinguidos del Instituto Pere Mata

  • 20 h- Concierto Resonancias de verano, nueva producción de la Orquesta Camerata XXI - Ciudad de Reus

- Teatre Bartina

20.30- Barracas de Fiesta Mayor con:

  • Magari
  • Al·lèrgiques al Pol·len
  • Malifeta
  • Figa Flawas
  • Cactus

- Parc de la Festa

22 de junioDomingo

  • 13 h- Concierto de Fiesta Mayor del Coro Mestral

- Iglesia de Crist Rei

19.30 h- Concierto de presentación de Seda y ferro, el último trabajo discográfico de Fito Luri

- La Palma

23 de junioLunes

22.30 h- Barracas de Fiesta Mayor con:

  • Torazinas
  • Groggy Rude
  • Boikot
  • Sexenni

- Parc de la Festa

24 de junioMartes

  • 21 h- Concierto de Fiesta Mayor del Orfeón Reusense

- Prioral de Sant Pere

25 de junioMiércoles

  • 13 h- Concierto Vermú con Ros

- La Palma

  • 18.30 h- Concierto familiar con Peluxes

- Plaza del Baluard

  • 19 h- Concierto a cargo de la Orquesta Maravella

- Plaza de la Llibertat

  • 22.30 h- Baile de Gala a cargo de la Orquesta Maravella

- Plaza de la Llibertat

26 de junioJueves

  • 13 h- Concierto vermú con Punt de Malura

- La Palma

  • 22.30 h- Concierto a cargo de la Banda de Fer l'Índiu y la Banda Sinfónica de Reus

- Plaza del Mercadal

27 de junioViernes

  • 13- Concierto vermú con Inxa Brass Band

- La Palma

28 de junioSábado

  • 13 h- Concierto vermú con Banda de la Fiesta Mayor

- La Palma

  • 23 h- Gran verbena de Sant Pere con la Orquesta La Catalana

- Plaza de Anton Borrell

  • 23 h- 33.ª Noche de Marcha, con Drop Collective, Rowsi, Mass is Like y Kalahari Sound System

- La Palma

  • 24 h-Verbena Jove con La Divand, Brou y DJ Trapella.

- Plaza de la Llibertat

29 de junioViernes

  • 24 h- Concierto con Banda Neon y DJ Nàtura

- Plaza de la Llibertat

6 de julioDomingo

  • 18 h- Concierto de verano de la Banda Sinfónica de Reus

- Teatre Bartina

