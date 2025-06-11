Todos los conciertos de la Fiesta Mayor de Sant Pere de Reus 2025

Imagen de archivo de las Barracas de Reus.Instagram

La cuenta atrás para disfrutar de una de las citas más esperadas del año, la Fiesta Mayor de Sant Pere, ya ha empezado. El Ayuntamiento de Reus presentó ayer el programa de actos, que introduce tres semanas rellenadas de propuestas. Conoce todos los conciertos programados por esta edición de la Fiesta Mayor:

13 de junio Viernes

21.30 h - Fiesta Sant Llorenç Somriu con concierto de Tarraco Reggae y sardines

- Calle Sant Llorenç

22h- Concierto de Grallas

- Campanario

22h- Concierto con Koeman y Big Mouthers

- Plaza de la Llibertat

14 de junio Sábado

12h- Concierto del Festival Sinfónico, a cargo del Aula de Sonidos

- Jardí de la Casa Rull

22h- Concierto con Pelo de Gallo y Hermano Negro

- Plaza de la Llibertat

15 de junio Domingo

20h- Concierto de órgano a cargo de Daniel Oyarzabal (órgano positivo) y Joan Espina (violín)

- Prioral de Sant Pere

18 de junio Miércoles

20.30 h - Concert de The Wine Soul . Versiones de música negra: soul, funk, rock...

- Peixateries Velles(delante del restaurante Rosa dels Vents)

20 de junio Viernes

19.30 h - Concierto de orquestas y corso de la Escuela de Música del Centro de Lectura

- Teatre Bartina

21.45 h- Barracas de Fiesta Mayor con:

Gavina.mp3

Maria Hein

La Sra. Tomasa

Svetlana

- Parc de la Festa

21 de junio Sábado

12 h- Visita teatralizada con concierto y vermú

- Pabellón de los Distinguidos del Instituto Pere Mata

20 h- Concierto Resonancias de verano, nueva producción de la Orquesta Camerata XXI - Ciudad de Reus

- Teatre Bartina

20.30- Barracas de Fiesta Mayor con:

Magari

Al·lèrgiques al Pol·len

Malifeta

Figa Flawas

Cactus

- Parc de la Festa

22 de junio Domingo

13 h- Concierto de Fiesta Mayor del Coro Mestral

- Iglesia de Crist Rei

19.30 h- Concierto de presentación de Seda y ferro, el último trabajo discográfico de Fito Luri

- La Palma

23 de junio Lunes

22.30 h- Barracas de Fiesta Mayor con:

Torazinas

Groggy Rude

Boikot

Sexenni

- Parc de la Festa

24 de junio Martes

21 h- Concierto de Fiesta Mayor del Orfeón Reusense

- Prioral de Sant Pere

25 de junio Miércoles

13 h- Concierto Vermú con Ros

- La Palma

18.30 h - Concierto familiar con Peluxes

- Plaza del Baluard

19 h- Concierto a cargo de la Orquesta Maravella

- Plaza de la Llibertat

22.30 h - Baile de Gala a cargo de la Orquesta Maravella

- Plaza de la Llibertat

26 de junio Jueves

13 h- Concierto vermú con Punt de Malura

- La Palma

22.30 h - Concierto a cargo de la Banda d e Fer l'Índiu y la Banda Sinfónica de Reus

- Plaza del Mercadal

27 de junio Viernes

13- Concierto vermú con Inxa Brass Band

- La Palma

28 de junio Sábado

13 h- Concierto vermú con Banda de la Fiesta Mayor

- La Palma

23 h- Gran verbena de Sant Pere con la Orquesta La Catalana

- Plaza de Anton Borrell

23 h- 33.ª Noche de Marcha, con Drop Collective , Rowsi , Mass is Like y Kalahari Sound System

- La Palma

24 h-Verbena Jove con La Divand , Brou y DJ Trapella.

- Plaza de la Llibertat

29 de junio Viernes

24 h- Concierto con Banda Neon y DJ Nàtura

- Plaza de la Llibertat

6 de julio Domingo

18 h- Concierto de verano de la Banda Sinfónica de Reus

- Teatre Bartina