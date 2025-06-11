Fiesta Mayor
Todos los conciertos de la Fiesta Mayor de Sant Pere de Reus 2025
La música tendrá un papel protagonista en la Fiesta Mayor reusense con grandes nombres
La cuenta atrás para disfrutar de una de las citas más esperadas del año, la Fiesta Mayor de Sant Pere, ya ha empezado. El Ayuntamiento de Reus presentó ayer el programa de actos, que introduce tres semanas rellenadas de propuestas. Conoce todos los conciertos programados por esta edición de la Fiesta Mayor:
13 de junio
- 21.30 h- Fiesta Sant Llorenç Somriu con concierto de Tarraco Reggae y sardines
- Calle Sant Llorenç
- 22h- Concierto de Grallas
- Campanario
- 22h- Concierto con Koeman y Big Mouthers
- Plaza de la Llibertat
14 de junio
- 12h- Concierto del Festival Sinfónico, a cargo del Aula de Sonidos
- Jardí de la Casa Rull
- 22h- Concierto con Pelo de Gallo y Hermano Negro
- Plaza de la Llibertat
15 de junio
- 20h- Concierto de órgano a cargo de Daniel Oyarzabal (órgano positivo) y Joan Espina (violín)
- Prioral de Sant Pere
18 de junio
- 20.30 h- Concert de The Wine Soul. Versiones de música negra: soul, funk, rock...
- Peixateries Velles(delante del restaurante Rosa dels Vents)
20 de junio
- 19.30 h- Concierto de orquestas y corso de la Escuela de Música del Centro de Lectura
- Teatre Bartina
21.45 h- Barracas de Fiesta Mayor con:
- Gavina.mp3
- Maria Hein
- La Sra. Tomasa
- Svetlana
- Parc de la Festa
21 de junio
- 12 h- Visita teatralizada con concierto y vermú
- Pabellón de los Distinguidos del Instituto Pere Mata
- 20 h- Concierto Resonancias de verano, nueva producción de la Orquesta Camerata XXI - Ciudad de Reus
- Teatre Bartina
20.30- Barracas de Fiesta Mayor con:
- Magari
- Al·lèrgiques al Pol·len
- Malifeta
- Figa Flawas
- Cactus
- Parc de la Festa
22 de junio
- 13 h- Concierto de Fiesta Mayor del Coro Mestral
- Iglesia de Crist Rei
19.30 h- Concierto de presentación de Seda y ferro, el último trabajo discográfico de Fito Luri
- La Palma
23 de junio
22.30 h- Barracas de Fiesta Mayor con:
- Torazinas
- Groggy Rude
- Boikot
- Sexenni
- Parc de la Festa
24 de junio
- 21 h- Concierto de Fiesta Mayor del Orfeón Reusense
- Prioral de Sant Pere
25 de junio
- 13 h- Concierto Vermú con Ros
- La Palma
- 18.30 h- Concierto familiar con Peluxes
- Plaza del Baluard
- 19 h- Concierto a cargo de la Orquesta Maravella
- Plaza de la Llibertat
- 22.30 h- Baile de Gala a cargo de la Orquesta Maravella
- Plaza de la Llibertat
26 de junio
- 13 h- Concierto vermú con Punt de Malura
- La Palma
- 22.30 h- Concierto a cargo de la Banda de Fer l'Índiu y la Banda Sinfónica de Reus
- Plaza del Mercadal
27 de junio
- 13- Concierto vermú con Inxa Brass Band
- La Palma
28 de junio
- 13 h- Concierto vermú con Banda de la Fiesta Mayor
- La Palma
- 23 h- Gran verbena de Sant Pere con la Orquesta La Catalana
- Plaza de Anton Borrell
- 23 h- 33.ª Noche de Marcha, con Drop Collective, Rowsi, Mass is Like y Kalahari Sound System
- La Palma
- 24 h-Verbena Jove con La Divand, Brou y DJ Trapella.
- Plaza de la Llibertat
29 de junio
- 24 h- Concierto con Banda Neon y DJ Nàtura
- Plaza de la Llibertat
6 de julio
- 18 h- Concierto de verano de la Banda Sinfónica de Reus
- Teatre Bartina