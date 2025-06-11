Sant Pere se cae en fin de semana: se espera una Fiesta Mayor multitudinaria

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para disfrutar de una de las citas más esperadas del año, la Fiesta Mayor de Sant Pere, ya ha empezado. El Ayuntamiento de Reus presentó ayer el programa de actos, que introduce tres semanas llenas de propuestas para toda la familia. «No tan sólo es una fiesta de niños, sino que cuando vemos los elementos y los bailes, a todos nos cae la baba», reconocía la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita.

En esta ocasión, los días centrales caerán en fin de semana, motivo por el cual se espera una gran afluencia de visitantes, dado que «es una fiesta que no sólo los reusenses nos sentimos nuestra, sino que es un referente en el territorio y me atrevería a decir que en Cataluña», reconoció la alcaldesa.

Para «garantizar que todo el mundo está más tranquilo», se ha iniciado la campaña Aparca el cochecito!, ya que «los cochecitos ocupan mucho espacio y tendremos la plaza especialmente llena». El vestíbulo del Teatro Bartrina, la Lonja y un local del Pallol se habilitarán como aparcamientos de cochecitos. Serán de uso gratuito, vigilados y sus usuarios recibirán un pequeño obsequio.

La Fiesta Mayor empezará oficialmente este viernes con el reparto del programa de actos, de la mano del Xiquet, la Xiqueta y Campi, que saldrán en pasacalle desde la Casa Rull. Para el pregón habrá que esperar al martes 24 de junio. La identidad de quién lo pronunciará se descubrirá, precisamente, hoy mismo.

No faltarán a la cita las acciones más tradicionales como las tronadas, el Pasacalle del Masclet, las Varietées de Sant Pericu, los Cosos —«lo equipo de Reus Cultura también participa, así que no tenéis nada que hacer», bromeó el concejal de Cultura, Daniel Recasens-, la Nit de fer l'Índiu —que celebrará su décimo aniversario —, Dames i Vells, el Séquito Pequeño o la Procesión Solemne.

Una de las novedades del Sant Pere del 2025 será la apertura del Palau Municipal. De la mano de Bravium Teatre, los días 20 y 21 de junio, tendrán lugar visitas teatralizadas que, con un toque de humor, permitirán adentrarse a los hijos ilustres de Reus. De entrada gratuita, hay que reservar el acceso en entrapolis.com.

Con el objetivo de ser una Fiesta Mayor inclusiva y abierta a todo el mundo, se mantendrán los tramos tranquilos destinados en personas con hipersensibilidad sensorial para la salida del Séquito Pequeño y durante la Procesión. Asimismo, habrá entarimados para ciudadanos con movilidad reducida en la plaza del Mercadal los días 27, 28 y 29 de junio.

Adicionalmente, el programa incorpora un código QR que permite la audiolectura, mediante la aplicación de la ONCE, e introduce información sobre los actos con pirotécnica, de forma que «las personas que tienen animales de compañía puedan tener presentes que no serían espacios amigables», expresó el edil Recasens. Canal Reus ofrecerá algunas retransmisiones con lenguaje de signos. Por otra parte, se está trabajando en los accesos y salidas de la plaza del Mercadal en los actos más multitudinarios para que «no haya tapones», explicó Guaita.

Corpus

Este año, los actos de la Fiesta Mayor de Sant Pere coinciden con Corpus. Esta festividad se celebrará entre el 19 y el 22 de junio. Entre las actividades previstas, se incluyen el Ou com Balla, la degustación de coca con cerezas y los bailes de los Gigantes —será la primera vez que se podrá volver a ver el Gigante Indi en acción después de su reconstrucción— y la Mulassa, el pasacalle de los Bous de Foc, la tradicional elaboración de alfombras de flores o la Procesión de Corpus. La imagen del cartel es la Mulassa, que está de aniversario: hace 300 años.

El Drac recupera el lila

El Drac será uno de los protagonistas de Sant Pere con un cambio en el vestuario: dejará atrás los negros pantalones para introducir el lila. Los caps de colla detallaron que, históricamente, los portadores se vestían con una casaca verde, unos pantalones lila, un pañuelo negro y alpargatas. Con el paso de los años, se complicó producir el tejido lila y se decidió sustituirlo por un negro «más sencillo» de encontrar.

En 2023, la entidad empezó un proyecto «que ha sido muy largo» para devolver a los orígenes y encontrar el tono deseado, y no sólo eso, sino que la tela tenía que tener unas características para participar en actos de fuego. Los nuevos pantalones se estrenarán el 29 de junio.