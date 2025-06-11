Redessa impulsa un nuevo Cluster de Ingenierías

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Redessa impulsa la creación de un nuevo Cluster de Ingenierías con la voluntad de «conectar» con un sector económico que definen como «transversal, clave e innovador». Con una fórmula parecida a la ya utilizada en su momento con el Cluster TIC Catalunya SUD o el Hub Foodtech & Nutrition, esta entidad pretende unir y dar voz a las empresas de ingeniería que, actualmente, ya son una veintena las instaladas en Redessa y que suman hasta 200 trabajadores. «Hemos visto otra oportunidad con las ingenierías. Creemos que hacer este cluster tenía todo el sentido con la misma idea que ya hemos utilizado otras veces», afirma el consejero delegado de Redessa, Josep Baiges.

Según define Baiges, el modelo se basará en que el Ayuntamiento pondrá «el mecanismo y la estructura, de momento con recursos propios, con la idea de que eso vaya creciendo, se desarrolle y poder idear un modelo de gobernanza que, finalmente, la parte privada la acabe impulsando». «Creemos que es un sector estratégico, que tiene impacto en otros sectores y con un potencial de crecimiento y de dinamización económica muy importante por el territorio», opina el gerente de Redessa, Albert Boronat. Además, para destacar todavía más la importancia del sector recuerda que, según datos de Idescat del año 2024, el sector representaría en un total de 289 empresas con casi 4.000 trabajadores en toda la demarcación.

El gerente de la empresa municipal indica que algunos de los objetivos serán captar y retener talento, captar inversiones, dar respuesta a los grandes retos actuales como la transición energética o promover la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas, entre otros. Por este motivo, se llevarán a cabo diferentes acciones como encuentros en red para conectar y generar sinergias, acceso a ayudas y subvenciones o la organización de jornadas sobre temas de interés colectivo.

Con la constitución formal del cluster se formarán tres grupos de trabajo; una de captación y retención de talento, una de creación y proyección de la marca del cluster y uno de trabajo en red.

Entre las empresas que se han adherido inicialmente, Xavier Barnils, vicepresidente del área de desarrollo de negocio de la empresa de PGI Engineering, afirma que ven «con muy buenos ojos» la iniciativa. «Cuando nos lo comentaron tuvimos claro que teníamos que estar como empresa. Somos una empresa media, pero quizás tenemos un proyecto internacional y necesitamos una colaboración puntual», comenta. Al mismo tiempo, con respecto a la colaboración entre las empresas y la universidad, el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Josep Pallarès, opina que «lo que se está planteando de un cluster no es inventar la rueda, sin embargo, por ejemplo, nuestra relación con el Cluster TIC nos está cambiando nuestro día a día como universidad». Las empresas interesadas en adherirse lo pueden hacer a través del formulario en la página web www.redessa.cat/cluster-enginyeries.