Josep Maria Casas Rué de El Barato será el pregonero de la Fiesta Mayor de Sant Pere

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha presentado este miércoles a Josep a Maria Casas Rué como pregonero de la Fiesta Mayor de Sant Pere 2025. Casas leerá el pregón en el acto que se hará el próximo día 24 de junio, día de San Juan.

Josep Maria Casas Rué nació en Reus el 31 de julio de 1968. De pequeño, juntamente con su abuela y sus padres, ya ayudaba en el día a día del negocio, El Barato, un comercio familiar dedicado a la venta de tejidos y a la confección de vestidos así como de sus complementos. Seis generaciones de la misma familia han llevado la dirección de una de las tiendas más antiguas de Reus fechada de 1881.

A inicios de 1980 la tienda se especializa con tejidos para vestuario de danza, bailes populares, teatro, carnaval, fiestas mayores y en 1991, coincidiendo con la ampliación del comercio, Josep Maria Casas Rué, la quinta generación, empieza a gestionar de una forma más directa toda la tienda. Es entonces cuánto los conocimientos adquiridos como aprendiz en talleres de modistas de la época y en el propio comercio de tejidos, se aplican a la elección de colores, tejidos, volúmenes, corte y confección de los trajes.

A finales del 2004 establece su actividad propia de confección a medida de vestidos, y desde entonces ha participado en la creación y confección de muchos vestuarios.

El año 2007 fue galardonado por el Ayuntamiento de Reus con el Tro de Festa. Un galardón que una vez al año se da el día del pregón de la Fiesta Mayor de Sant Pere, a una persona que colabora desinteresadamente para que la fiesta mayor sea cada vez más grande.

El año 2016, paralelamente con su actividad de creación de vestuarios, asume la dirección del negocio familiar del Barato. Actualmente su hija Anna, ya trabaja y representa la sexta generación.

Casas forma parte de la Unió de Botiguers de Reus y del Tomb de Reus, de la Cofradía de Sant Tomàs d'Aquino «Els Estudiants» y del Colectivo Reusense de Actividades Culturales CRAC. Además, es miembro de la comisión de protocolo de la fiesta mayor del Ayuntamiento de Reus.