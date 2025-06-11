El Ayuntamiento de Reus licita dos nuevas fases del proyecto de itinerarios accesibles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha publicado al perfil del contratante el encargo de las obras de dos nuevas fases del proyecto Reus, ciudad inclusiva, el plan para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida y con visión reducida de los principales itinerarios de peatones. El contacto para ejecutar las dos fases de obras se licita con un presupuesto de 289.480,03 euros (IVA inclós).

Dado el general buen estado de los pavimentos en los itinerarios donde se actuará, la mayor parte de las actuaciones a realizar son de tipo quirúrgico y no integral, es decir, se aplicarán soluciones de detalle, principalmente con la instalación de baldosas guía.

Las baldosas guía son pavimentos táctiles y su función es dar información sensorial a las personas invidentes o con importantes deficiencias visuales. Todas estas medidas facilitan que las personas con discapacidad se sientan más seguras cuando se mueven por nuestra ciudad.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, añade que «damos continuidad a la tarea de mejora continua de la accesibilidad a la vía pública que el Ayuntamiento lleva a cabo de manera progresiva. Con este proyectos hemos puesto el foco en tres aspectos: itinerarios accesibles, pasos de peatones y obstáculos en la vía pública».

Anabel Martínez, concejala de Servicios a las Personas y Derechos Social, afirma que «el Plan director Reus Ciutat Inclusiva además de planificar actuaciones específicas, también es una guía para todos los proyectos de la ciudad y actúa como sensibilizador para la redacción de todos los proyectos que se hacen en la vía pública».

Los trabajos corresponden a dos fases del plan y se licitan en lotes diferentes. Una primera fase compran las actuaciones en los siguientes calles: plaza de la estació; plaza Joan Rebull; paseo de Sunyer con calle Sant Celestí; y paseo de Sunyer con avenida Prat de la Riba. La otra fase afecta a las calles: plaza de las Oques; plaza de la Llibertat; calle del Dr. Robert; y plaza de la Patacada.

La primera fase prevé un plazo de ejecución de las obras de 4 meses a partir de la formalización del contrato con la empresa adjudicataria; el segundo un plazo de 3 meses.