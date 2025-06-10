Un millar de niños de Reus dicen «Hola Sant Pere» con un mosaico gigante

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unos 1.200 niños de centros educativos de Reus han participado este martes miércoles día 10 de junio en el «Hola Sant Pere», una iniciativa organizada por Canal Reus TV y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Reus. La figura que han recreado este año con un mosaico gigante es la Dansa Mossèn Joan de Vic.

Este es un acontecimiento festivo en el que los alumnos de las escuelas de la ciudad dan la bienvenida en la Fiesta Mayor de Sant Pere. Durante los diferentes años que se ha llevado a cabo esta iniciativa se han hecho los dibujos en medio del Mercadal del Bou, la Mulassa, la Àliga, el Drac, el Basilisc, el Lleó, la Víbria, el Ball de Cavallets y el Carrasclet, el año pasado.

Una vez acabado, la Dansa Mossèn Joan de Vic ha actuado delante de todos los niños y niñas participantes.