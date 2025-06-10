Medio siglo liderando el sector comercial de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Celebrar 50 años siempre es una efeméride que hace ilusión. Con medio siglo se viven muchas historias y se generan muchos vínculos, especialmente en el caso de una de las entidades comerciales más importantes de la capital del Baix Camp, la Unió de Botiguers de Reus (UBR). Para celebrar y compartir este hito con la ciudad, la entidad ha organizado varias acciones durante el año y es inevitable rememorar todo lo que ha pasado a lo largo de esta época. Entonces, con el fin de recoger estas vivencias la UBR decidió editar un libro; La Unió de Botiguers de Reus, historia de una entidad precursora, que pretende hacer un repaso de esta historia tan especial por una ciudad como Reus.

La presidenta de la UBR, Rosa Lucas, se muestra «orgullosa de ser la presidenta del quincuagésimo aniversario»: «Cuando llegas a esta fecha hay un poco de todo. Tenemos que estar a la altura de este legado ysiento un profundo orgullo y admiración hacia las épocas pasadas que sufrieron mucho cambios sociales y políticos, como nosotros también hemos tenido los nuestros». Además, explica que el aniversario de la entidad ha supuesto una buena oportunidad para establecer contacto con expresidentes de la entidad y la conclusión final que extrae es que «a pesar de todo lo que ha pasado, la Unió ha salido siempre adelante. Hemos sido y somos una entidad importante en la ciudad».

Por su parte, el historiador y autor del libro que recoge la historia de la entidad, Josep Cruset, coincide en el hecho de que la Unió de Botiguers de Reus ha tenido «un peso enorme» en la ciudad. «Principalmente, por el sector económico que representa que es uno de los polos de atracción de Reus y han tenido un papel decisivo en muchas cosas. No se entienden todos los planes de reforma urbanística de Reus sin la influencia del comercio, entre otras cosas», argumenta el historiador. Entre los grandes hitos de la entidad, Cruset considera que una de ellas es su papel al crear una Unió de Botiguers de ámbito catalán: «En el momento de nacimiento de la Unió lo primero que hacen sus fundadores es hacer proselitismo porque creen necesario crear una Unió de Botiguers de Catalunya, para tener fuerza para lo que estaba por llegar como el aterrizaje de las grandes superficies comerciales, y finalmente lo consiguen».

Unió y Ayuntamiento

Una de las partes más importantes en la historia de la UBR ha sido su relación con el Ayuntamiento que, tanto Lucas como Cruset definen afirmando que «ha habido de todo». «Dentro del libro hay un capítulo que se titula La Unió de Botiguers exerceix d'oposició al govern municipal, porque en una determinada época que había un gobierno de mayoría absoluta la oposición más firme era en la calle y era la Unió, entre otras cosas porque tenía más capacidad de hacer cosas que los concejales a la oposición», comenta Josep Cruset. No obstante, la presidenta asegura que, actualmente la relación con el consistorio es de «muy buen entendimiento, aunque no siempre estemos de acuerdo».