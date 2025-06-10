El Ayuntamiento da luz verde a la prueba del pilón en la Escuela Prat de la Riba

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus comunicó recientemente a la dirección de la Escuela Prat de la Riba que podían empezar con la prueba piloto de los pilones en el tramo de la avenida President Companys hasta finales de curso. Esta se ubicaría a la altura de la puerta lateral del centro entre las 8.30 y las 9 horas y de 16 a 17 horas. Una medida que en los últimos meses el Ayuntamiento de Reus estaba estudiando para dar respuesta a las demandas de la AFA del centro con respecto a mejoras en seguridad y sostenibilidad en el entorno escolar.

En declaraciones a Diari Més, la dirección de la Escuela Prat de la Riba afirma que «serán bienvenidas» todas aquellas medidas que «sigan la línea de pacificar el entorno escolar para mejorar el bienestar, la seguridad y la salud de las personas y de los niños». «Pensamos que la autorización para cortes diarios de la calle es una buena noticia y un principio para seguir mejorando», añaden. Por su parte, desde la AFA consideran que «es un gesto que agradecemos», pero que a la vez «es completamente insuficiente». «Sólo tendrá una pequeña incidencia en seguridad, pero nuestras demandas hablan de contaminación acústica y del aire», recuerdan desde la AFA.

Demandas

Desde la comunidad educativa hace un año que se exige al Ayuntamiento de Reus que lleve a cabo medidas a favor de pacificar el tráfico y disminuir la contaminación acústica y del aire del entorno escolar. Entre estas medidas está la eliminación de las plazas de aparcamiento de la avenida Prat de la Riba para ampliar la acera, la reducción del tráfico por el paseo Sunyer y el cierre del tránsito rodado en la avenida Prat de la Riba y la realización de un estudio vinculante en torno a las escuelas públicas de la ciudad para analizar la calidad del aire.

Desde la AFA trasladaron estas demandas al Síndico de Agravios de Cataluña, que pidió al Ayuntamiento que revisara e hiciera un retorno de estas propuestas e implementara medidas al respecto. Desde el consistorio defendieron que algunas de estas medidas ya se están llevando a cabo, como es el hecho de revisar los entornos escolar del municipio. Además, también comentaron que el Ayuntamiento ya trasladó a la Generalitat las peticiones de la AFA de invertir en mejoras en las ventanas.