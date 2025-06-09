Las piscinas municipales de Reus abrirán una semana más este verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las piscinas municipales de Reus abrirán de nuevo sus puertas el 18 de junio. La temporada de baño se volverá a alargar una semana más, hasta el 7 de septiembre, como ya se hizo el año pasado en el horario habitual de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a domingo. Esta ampliación de la temporada responde a la necesidad de ofrecer refugios climáticos a la ciudadanía para que tenga un lugar dónde refugiarse de las altas temperaturas así como ofrecer una alternativa de ocio para las familias hasta que los niños y niñas empiecen el calendario escolar.

Como ya se habitual, la semana previa a la apertura al público de las instalaciones se desarrollarán los encuentros de alumnos de los centros educativos de Reus y el Baix Camp.

También se ha programado la actividad de acuagym, dirigida al público en general a partir de los 16 años. La actividad consta de dos sesiones semanales en horario previo a la apertura al público de las piscinas, más una hora de baño libre.

Las tarifas, que se mantienen respecto de la temporada anteriores, disponen de un precio diferenciado para niños y tercera edad y de un importante grupo de descuentos (carné o tarjeta joven, tarjeta dorada, familias numerosas o monoparentales, entre otros). Dentro de las modalidades de entrada se mantendrán los pases mensuales, de temporada, los bonos 10 y las entradas diarias y de mañana o tarde.

Se pueden consultar las normas de uso, tarifas y descuentos aplicables en el siguiente ENLACE.