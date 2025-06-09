El Ayuntamiento de Reus adjudica el asfaltado de cinco tramos de calles por 170.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la empresa Canalizacions La Torre SL el contrato de obras del Plan de Voreres 2024, que actuará en 5 tramos de calles de la ciudad con el objetivo de resolver las deficiencias detectadas, principalmente por el envejecimiento de las aceras por su uso continuado, el paso de vehículos cargas y descargas de mercancías o por el crecimiento de las raíces de los árboles que levantan los alcorques y las losetas. El contrato se ha adjudicado con un presupuesto de 170.798,26 euros, y se enmarca en el Plan de Mantenimiento de la Vía Pública, el cual tiene una partida global de 2,1 millones de euros.

Las obras se llevarán a cabo en cinco tramos: avenida Maria Fortuny (entre las calles Segimon y Roser); avenida President Macià (entre los calle del Gas y Cambrils); rotonda Pastoreta (parte de la Escuela La Salle); avenida Pere el Cerimoniós (entre las calles Vidal Barraquer y Monestir Poblet); y calle Dom Bosco (entre la calle Muralla y Avenida Marià Fortuny).

La renovación de las aceras tendrán uno después de pavimento de loseta o pavimento de hormigón prefabricado imitación granito, dependiente del tramo; y se adaptarán los correspondientes vados.

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, afirma que «la ciudadanía podrá ver en breve las obras de mejora de las aceras, que son fruto del proceso de escucha activa permanente que el Gobierno de Reus tiene abierto. Damos respuesta a las demandas de mantenimiento y puesta al día de la vía pública. Y lo hacemos de manera planificada, con criterios técnicos y objetivos».