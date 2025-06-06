Sucesos
Incendio en una caseta de comunicaciones en Reus
Los hechos pasaron a las 21.45 horas y trabajaron dos dotaciones de Bombers
Los Bombers de la Generalitat han trabajado este jueves por la noche en un incendio que se produjo en una caseta de comunicaciones en Reus. Los hechos pasaron a las 21.45 horas y activaron dos dotaciones terrestres que se desplazaron hasta el número 12 del Camí de les Ànimes.
El fuego no causó ningún daño personal. El incendio afectó a la totalidad de la instalación que correspondía a una antena de telefonía. Gracias a la rápida intervención de los bomberos el fuego no se propagó a la vegetación próxima.
La caseta quemó completamente. En su interior había antenas de telefonía i otro material. Esta se encontraba al lado de una empresa de algarrobas y cerca de una explotación con ovejas però no tuvieron ninguna afectación.