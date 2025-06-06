Incendio en una caseta de comunicaciones en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este jueves por la noche en un incendio que se produjo en una caseta de comunicaciones en Reus. Los hechos pasaron a las 21.45 horas y activaron dos dotaciones terrestres que se desplazaron hasta el número 12 del Camí de les Ànimes.

El fuego no causó ningún daño personal. El incendio afectó a la totalidad de la instalación que correspondía a una antena de telefonía. Gracias a la rápida intervención de los bomberos el fuego no se propagó a la vegetación próxima.

La caseta quemó completamente. En su interior había antenas de telefonía i otro material. Esta se encontraba al lado de una empresa de algarrobas y cerca de una explotación con ovejas però no tuvieron ninguna afectación.