Arranca la 9.ª Muestra de Vehículos Eléctricos Velèctric en Reus

La plaza de la Libertad de Reus acoge desde esta mañana la 9.ª Muestra de Vehículos Eléctricos Velèctric. Una edición que contará como principal atractivo con una demostración de cómo convertir un vehículo de combustión en vehículo eléctrico. La edición de este año comparte espacio mañana, 7 de junio, a lo largo de todo el día con la Feria de l Medio Ambiente.

El acontecimiento está organizado por el Ayuntamiento de Reus, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, y tiene como objetivo promover hábitos de movilidad sostenible, así como la concienciación ciudadana sobre la preservación del medio ambiente.

La inauguración oficial del Velèctric tendrá lugar esta tarde a las 19 horas con la presencia del concejal del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio, y otros concejales del gobierno y representantes de las empresas participantes. La jornada de hoy está dedicada al sector profesional con la jornada B2B, que incluye espacios de networking, charlas técnicas y una mesa redonda sobre la electrificación urbana. La muestra de expositores con test drive cuenta con la participación del Grupo Nima, Grupo Oliva, Grupo Oliva, Grupos Pons, Autoxandri y Quadis.

Mañana, sábado 7 de junio, la muestra se abrirá al gran público con actividades pensadas para toda la familia. Aparte de la muestra de expositores, se podrá encontrar un circuito de educación vial con patinetes para niños de 6 a 10 años, un espacio de Scalextric para niños a partir de 5 años y talleres de motor y baterías, entre otras propuestas.

Velèctric ofrece a los visitantes la posibilidad de probar los modelos de vehículos eléctricos, aparte de motos bicicletas y patinetes, y al mismo tiempo informarse sobre sus ventajas. Para hacer el test drive hay que hacer una reserva previa a través del siguiente enlace: inscripcions.reus.cat.

Feria del Medio Ambiente

Paralelamente, mañana sábado 7 de junio, se celebrará la Feria del Medio Ambiente, con una programación diversa y participativa. Esta feria forma parte del plan de acciones de sensibilización ambiental para promover la implicación social y la participación ciudadana en el proceso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A lo largo de la jornada, grandes y pequeños podrán disfrutar de talleres de reconocimiento de pájaros por su canto, construcción de cajas nido y hotel de insectos, elaboración de jabón casero; experiencia de realidad virtual sobre medio ambiente; el photocall «Yo escojo planeta»; un showcooking de cocina sin residuos y los rincones de cuentacuentos.

Está previsto que las cajas nido de pájaros y de hotel de insectos se sorteen entre los participantes de estos talleres. Los más pequeños también podrán disfrutar del espectáculo familiar Esbojarrat equip de neteja de Marieta Voltereta, un espectáculo de sensibilización ambiental en clave de humor donde la Marieta se transforma en una profesional de la limpieza que gracias a la ayuda de todos los participantes podrá acabar con los problemas del mundo, compartir sus habilidades en el reciclaje y transformar la limpieza en un auténtico juego. Esta actividad está subvencionada por la Diputació de Tarragona.

Un año más, se dará un certificado de reconocimiento de acciones ambientales de entidades de la ciudad. En la jornada también colaborará Arròs Montsià, con el reparto de un obsequio para los participantes en los talleres del día 7.

Finalmente, también habrá un espacio dedicado al proyecto de renaturalización de la ciudad, RENATUReus y el servicio Repárate de reparación móvil de aparatos eléctricos y bicicletas. Para hacer uso del servicio habrá que hacer reserva previa a inscripcions.reus.cat.