Los Premios Gaudí Gresol llegan a su mayoría de edad reconociendo la notoriedad y la excelencia

Los Premios Gaudí Gresol llegan a su mayoría de edad. El Auditorio Antoni Gaudí de firaReus será el escenario, el jueves 12 de junio, a partir de las 19 horas, de la 18.ª edición de entrega de unos galardones que reconocen la notoriedad y la excelencia de la trayectoria de diez personalidades y entidades. La actriz Olalla Moreno, el chef Fran López, el diseñador de moda Lorenzo Caprile y el emprendedor y pionero tecnológico Andreu Veà son cuatro de los nombres que se sumarán a una larga lista de distinguidos, que llegará a los 180. «Están bien consolidados y se han convertido en una cita anual no sólo para los socios de Crisol, sino que es un acto abierto a todo el mundo», remarcó el presidente de la Fundación Crisol, Emili Correig.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, destacó que las distinciones «posicionan la ciudad en el mapa del todo el país» y que, aparte de mostrar el «talento de las personas», tienen una vertiente solidaria con su cena benéfica, que, en esta ocasión, estará destinado en el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgilio (IISPV). El ticket de la comida tendrá un coste de 75 euros y «puede participar a todo el mundo», explicó el director general de la fundación, Robert Moragues. El concejal de Empresa, Empleo y Formación, Òscar Subirats, expresó que los premios hablan «de talento», un valor que «desde el Ayuntamiento lo trabajamos, fomentamos, acompañamos desde diferentes programas de apoyo, acciones, recursos de asesoramiento y alianzas con empresas». «El talento, junto con el esfuerzo y el compromiso, forma parte del carácter de Reus y es uno de los valores que intentamos promover», añadió.