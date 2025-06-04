Los Premios Atrapallibres y Protagonista Jove se celebrarán por primera vez en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Reus será por primera vez la ciudad anfitriona de la gala de los Premios Atrapallibres y Protagonista Jove este miércoles 11 de junio y está previsto que lo vuelva a ser en el año 2026. El acto tendrá lugar en el Teatro Fortuny a partir de las 10 horas.

Los galardones están impulsados desde el IBBYcat - Consejo Catalán del libro Infantil y Juvenil con el apoyo de las Bibliotecas Municipales de Reus. Estos premios tienen como particularidad que los encargados de decidir a los ganadores entre los tres finalistas de cada categoría son miles de niños y jóvenes de Cataluña.

Concretamente, este año se ha alcanzado la cifra de participación récord de más de 16.000 chicos y chicas, de los que poco más de 2.000 provienen de la provincia de Tarragona y, de estos, 1.275 son de Reus. El concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, celebra que Reus sea la sede durante estos dos años y desea que esta comunidad crezca en años posteriores en la ciudad.

«Con la excusa de los premios, estos niños se pasan todo el curso haciendo formación literaria. Eso contribuye a hacerles ciudadanos cada vez más críticos, analíticos y con más capacidad para opinar», defensa Laia López, responsable de comunicación del IBBYcat.

Concretamente, los Premios Atrapallibres están divididos en tres categorías, para niños de 9, 10 y 11 años, y el Premio Protagonista Jove en dos categorías, para jóvenes de 12 a 14 años y de 14 a 16 años. Cada categoría cuenta con tres libros finalistas que los niños y jóvenes votarán para escoger a los ganadores.

Por su parte, la secretaria técnica del IBBYcat, Marta Roig, insiste en el hecho de que los galardones han dispuesto de profesionales para dar a conocer el sector de la lectura a los niños: «Es un proyecto disfrazado de premios. Nos permite hacer un trabajo que va más allá de otorgar unos premios y que pretende generar recursos para las escuelas, bibliotecas o librerías que acompañan a los niños».

En este sentido, la técnica apunta que la gala «es la guinda del pastel», pero que hasta ahora ya se han llevado a cabo encuentros para permitir que cerca de un millar de jóvenes conozcan el trabajo que hacen editores, escritores, traductores o ilustradores.

Los Beta de SX 3

López afirma que este acontecimiento «es una gran fiesta» y que la gala es «el gran momento de los premios». Además, el acto en el Teatro Fortuny tendrá como invitados especiales a los Beta, de SX3. Estos harán acto de presencia y tendrán la responsabilidad de mostrar los libros finalistas para los Premios Atrapallibres y Protagonista Jove de la edición de 2026 que, una vez más, han sido escogidos por un jurado profesional.