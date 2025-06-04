Nuevo producto para aparcar en el parking Tecnoparc y llegar al Aeropuerto con bus de forma gratuita

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de las empresas municipales Reus Transport i Reus Mobilitat i Serveis, presenta un nuevo producto para facilitar el acceso al Aeropuerto de Reus en transporte público. Bautizado como «Aparca i vola», el servicio permite a los usuarios aparcar su vehículo en el parking Tecnoparc y después coger el bus de la Línea 50 para ir hasta el aeropuerto.

Los usuarios que estacionen su vehículo con tarifa de rotación en el parking municipal Tecnoparc podrán hacer de manera gratuita un viaje de ida y uno de vuelta al Aeropuerto de Reus con el bus urbano.

El mismo día de iniciar la estancia en el aparcamiento, el mismo tíquet permitirá el acceso gratuito de hasta 7 personas –ocupantes del vehículo– en el bus de la Línea 50 que une el Tecnoparc con el Aeropuerto de Reus. El viaje de vuelta se tendrá que hacer en un plazo máximo de 15 días desde la entrada al parking Tecnoparc.

Para acceder al bus sólo habrá que enseñar el tíquet del parking –en papel o bien virtual: el código QR a través del sistema ViaP- en el conductor de Reus Transport, que verificará la fecha de aparcamiento.

La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, afirma: «El nuevo servicio «Aparca i vola» es el resultado de combinar servicios de movilidad municipales con la voluntad de ofrecer una solución flexible que promueve el uso del transporte público entre los usuarios del Aeropuerto de Reus. Desde Reus Transport hemos reforzado la L-50 este año y por eso ahora es un buen momento para este estreno».

Desde este 2025, la línea 50 está disponible todos los días del año, desde las 7:25 h hasta las 21:30 h, ofreciendo la misma frecuencia de paso los fines de semana que los días laborables. Esta ampliación permite una cobertura de servicio mayor durante los fines de semana y beneficia especialmente a los usuarios del Aeropuerto durante toda la temporada turística.

El presidente de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, recuerda: «La red municipal de aparcamientos de Reus ofrece precios muy competitivos para aparcar todo el día, en el caso del Parking Tecnoparc el máximo diario es de sólo 3 euros. Hace falta aclarar que esta promoción no es válida para los abonos de la red municipal de de aparcamientos, sólo para los vehículos que accedan con el ticket de rotación».

El billete de bus para ir al Aeropuerto con Reus Transport tiene un coste de 3,70 euros por persona.