La compañía Virginias dejará de producir sus productos en Reus

Acrimont Foods, la empresa de Agramunt que el año 2018 se quedó con la línea de producción de turrones Virginias, habría decidido cerrar la planta que tienen en Reus. Según informan desde Canal Reus, actualmente se estaría negociando la plantilla las condiciones de despido, que implica a 24 trabajadores.

Hace unos meses la empresa abrió en el polígono Nirsa su planta, después de las obras de adecuación de dos naves ya construidas en la carretera de Constantí. Para esta, Acrimont invirtió tres millones de euros, una apuesta que iba junto con la tienda en la plaza Mercadal que ya está cerrada.

No obstante, Virginias no desaparecería. Se espera que la marca tenga continuidad a través de la empresa reusense distribuidora Borges. Según explicaron Borges y Acrimont en su momento, ambas compañías llegaron a un acuerdo para impulsar el crecimiento de las líneas de turrones y galletas de la marca Virginias. Una alianza que calificaban de «estratégica» y que ahora toma más sentido.