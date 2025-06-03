Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El centro comercial El Pallol de Reus ha incorporado dos nuevas propuestas gastronómicas: una ostreria francesa y una heladería argentina artesanal. Se trata del O'stras Seafood Bar y Luciano Mancuso.

El O'stras Seafood Bar, en la planta baja, se añade a la oferta de degustación del Paseo Comercial El Pallol con un toque de distinción y costalero la elegancia del mar con sabor francés: se podrá encontrar champán y vino francés y ostras de la Bretaña, así como marisco y pescado mediterráneo y propuestas especiales para los más pequeños de la familia.

Liderado por dos emprendedores franceses, el local también ofrece especialidades creativas como el pastel de cebolla con anchoas o el pastel de mejillones. Estará abierto desde las 9 de la mañana, para desayunar un bocadillo o unas tostadas, hasta 11 de la noche para hacer una comida, ya sea un aperitivo o un afterwork para gourmets con paladares exigentes que buscan el mar en la mesa.

Imagen de la heladería Luciano Mancuso.Cedida

Helado artesanal de origen argentino

La apertura del O'stras Seafood Bar coincide con el estreno de otro local gastronómico en El Pallol, a pie de calle y esta vez con aires argentinos pero de km0: Luciano Mancuso es el nombre del pastelero argentino con obrador en Constantí que elabora los productos de la heladería que lleva su nombre en El Pallol. En Luciano Mancuso triunfa el helado artesano cremoso y, como sabores, hay que destacar el dulce de leche. También hay helados sin gluten y sin lactosa.

Además de los helados, el establecimiento incorpora pastelería argentina: alfajores y pasteles hechos con recetas tradicionales, para compartir, acompañar un café o simplemente darse un capricho. Luciano Mancuso estará abierto de 12 del mediodía en 12 de la noche para los amantes de los helados y los postres artesanales con gusto argentino.

Con estas dos aperturas, El Pallol refuerza su apuesta por una gastronomía de calidad, acercando al público de Reus y comarca una oferta singular, auténtica y hecha con pasión. Las dos marcas comparten una misma filosofía: garantizar una experiencia culinaria cosmopolita que invita a descubrir, probar y disfrutar, para viajar a través del paladar en esta ruta de sabores.