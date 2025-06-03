Que la esclerosis múltiple no te estropee el viaje

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Viajar es quizás una de las actividades más deseadas por muchas personas. Poder visitar nuevos lugares, descubrir nuevas culturas y probar nuevas comidas en medio de paisajes de postal son algunos de los privilegios de viajar y, con la llegada del verano, muchos dedicarán sus vacaciones. Desgraciadamente, hay personas que su condición física supone un impedimento o complicación en el momento de plantearse un viaje. Es el caso de los que sufren esclerosis múltiple, una enfermedad crónica autoinmune que supone todo un reto. Por este motivo, la Fundación Esclerosis Múltiple ofreció ayer un conjunto de charlas a Mas Sabater para tratar diferentes temáticas como los viajes con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

«Primero de todo, a veces tenemos años mejores que de otros en que notamos más o menos fatiga. Lo más importante es detectar como estamos para saber qué viaje hacer o no», apuntó la neuróloga del Servicio de Neurología del Hospital Universitario a Joan XXIII, Alba Mañé. Este hecho influye en la adecuación del destino del viaje y, por lo tanto, escoger un lugar lejano o mejor optar por un viaje más cerca. «También es muy importante cuál es el clima allí donde voy. Si visito un lugar caluroso y sé que el calor me afecta, quizás es mejor ir durando una época del año más fría o cambiar de destino», afirmó.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el transporte, ya que se tiene que programar correctamente para que sea confortable para la persona. «Cualquier transporte puede ir bien, pero si vamos en avión mejor evitamos hacer escaleras. O si vamos en coche o autobús, planificar muy bien el viaje para tener ratos para parar, descansar, comer e ir al lavabo», recomendó la neuróloga. Así y todo, reconoció que el transporte más práctico era el crucero: «Es práctico porque el día que te encuentras bien, bajas para ir de excursión, y si te encuentras mal haces un día de relajación».

Medicación

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de viajar es la medicación. Mañé recomienda que aquellas personas que viajen siempre lleven una pizca más de la medicación suficiente segundos los días que se marche de viaje, sobre todo si es medicación oral. «En el caso de la medicación inyectable si es una vez cada quince días pues se puede intentar adaptar un poco con los días que la persona se marcha. No pasará nada por moverlo un par de días», comentó. En el caso de tener que coger también la medicación inyectable al viaje, es mejor llevarlo a la mochila que llevamos con nosotros y no dejarlo en la maleta durante el vuelo en avión, ya que la temperatura en la bodega puede estropear la medicación. Por este motivo, es importante duro encima la receta del medicamento en cuestión. Además, también es recomendable contar con un buen seguro médico para el viaje, consultar las posibles vacunaciones necesarias y disponer de la tarjeta sanitaria europea.