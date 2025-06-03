El Hospital Sant Joan de Reus incorpora una terapia innovadora para tratar el dolor crónico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Sant Joan de Reus ha iniciado la implementación de la estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS), una terapia innovadora y no invasiva indicada para el tratamiento de patologías como el dolor crónico y la depresión mayor resistente.

La rTMS consiste en la aplicación de impulsos magnéticos sobre zonas específicas del cerebro con el objetivo de modular la actividad y favorecer la mejora clínica del paciente. Esta técnica representa una alternativa terapéutica eficaz y con pocos efectos secundarios, especialmente útil en casos en que otros tratamientos han resultado poco efectivos.

«Nuestro objetivo es ofrecer alternativas terapéuticas basadas en la evidencia científica y adaptadas a las necesidades de los pacientes. La rTMS nos permite abordar trastornos complejos de manera más personalizada y efectiva», explica el Dr. Vicenç Pascual, responsable de la Unidad de Neurofisiología Clínica.

La puesta en marcha de este nuevo servicio ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Servicio de Neurofisiología con el Comité de Dolor Crónico (COMUDOL) del Hospital, que ha impulsado el uso de esta técnica como aparte de un abordaje multidisciplinar. También ha sido fundamental la implicación del personal de enfermería y de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI), que participan activamente en la preparación y aplicación de los tratamientos.

Con esta incorporación, el Hospital Universitario Sant Joan de Reus reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en la atención a la salud de los pacientes.