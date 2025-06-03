La Guardia Urbana de Reus utilizará cámaras personales para grabar actuaciones policiales

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Reus ha adquirido cámaras de grabación personales que los agentes llevarán durante sus turnos para grabar actuaciones policiales. Este nuevo elemento tiene como objetivo dar más seguridad jurídica a las acciones que haga la Guardia Urbana, más transparencia y garantizar una mejor seguridad a la ciudadanía.

Estas cámaras se utilizarán para grabar determinadas acciones como pueden ser posibles hechos delictivos, infracciones administrativas graves o cualquier situación que comporte un alto riesgo para la integridad física de los agentes o la ciudadanía.

En los últimos días se ha llevado a cabo cursos formativos destinados a los agentes de la Guardia Urbana para garantizar que todos ellos están informados de cuál es el protocolo de uso y cuál es el funcionamiento del dispositivo a fin de que las patrullas hagan uso de manera inmediata.

La concejala del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, apunta que «la puesta en marcha de estos dispositivos se enmarca dentro del Plan de Acción Municipal 2023-2027 del Ayuntamiento de Reus que pretende dotar de más dispositivos técnicos y materiales de la Guardia Urbana».

Además, para dar más seguridad jurídica a este nuevo aparato, los archivos estarán encriptados de manera que no será posible editar o manipular el contenido. Al mismo tiempo, las grabaciones estarán acompañadas de una serie de metadatos que indicarán la fecha, la hora, la geolocalización, el agente y el dispositivo. Además, el sistema estará supervisado por la delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento para garantizar el buen uso de los dispositivos.

Desde el Ayuntamiento se ha establecido un protocolo para también garantizar los derechos al honor y de la misma imagen de las personas: «La cámara no estará grabando toda el rato. En el momento que los agentes procedan al inicio de la grabación tendrán que informar a la ciudadanía de este inicio de la grabación».

Un protocolo de uso que se ha establecido utilizando como referencia el de otras ciudades catalanas que ya utilizan este dispositivo de seguridad, todo y que adaptado a la ordenanza municipal de Reus. «Hemos buscado y adaptado aquello que es más importante o son elementos comunes de estos protocolos y después hemos añadido aquellas singularidades que tenemos en el municipio», comenta Vázquez

A la vez, la concejala insiste en el hecho de que el tratamiento de los datos será exclusivamente por motivos judiciales o de investigación: «Está totalmente prohibido la edición, el visionado o la copia y tratamiento que no sea imprescindible para el uso que se le ha dado, que es la conservación y custodia de las imágenes, o su requerimiento desde una autoridad judicial».

Las imágenes se conservarán en la base de datos de la Guardia Urbana durante un mes antes de ser borradas y, en caso de estar relacionadas con cualquier hecho que pueda constituir un delito o infracción, sólo se podrán acceder por vía judicial. En conclusión, Dolors Vázquez defiende que es un buen sistema desde el punto de vista de los agentes y de la ciudadanía.