La cuarta compra colectiva de energía beneficiará a 22 empresas de los polígonos de Reus

La Asociación Empresarial de los Polígonos Industriales de Reus (APIR) ha cerrado la cuarta convocatoria de compra colectiva de energía. 22 sociedades han decidido adherirse, y representan un consumo de 1.720.189 kWh/año. El presidente de la APIR, Vicenç Ferré, detalla que «el número de participantes ha disminuido —en la anterior edición, en noviembre del 2023, se inscribieron 38—, pero los consumidores son más grandes».

Ferré explica que «es un buen momento para negociar los precios de la electricidad porque hay bastante estabilidad». En esta ocasión, se ha apostado por una tarifa fija anual porque «a las empresas nos gusta trabajar con un precio fijo», factor que da seguridad a la hora de confeccionar los presupuestos, dado que se evita la volatilidad del mercado y se compensa el importe elevado de los meses de invierno.

La propuesta elegida, de Bonpreu Esclat Energia, estará en vigor hasta el 30 de abril del 2026 y «mejora en un 14% las ofertas estándar de los principales proveedores de electricidad». En la actualidad, las previsiones del Mercado Ibérico de la Electricidad apuntan que solo durante el segundo trimestre del año se prevén precios por debajo de la media anual y que, si bien la modalidad indexada puede volver a ser atractiva puntualmente, «en este periodo, no garantiza estabilidad», declaran desde la APIR.

Además, el presidente destaca que «toda la energía que se ha comprado es energía verde», una realidad que «cada vez» atrae más a las compañías y los clientes. «Esta condición es siempre un poco más cara, pero valoramos que es un aspecto importante y, al final, compensa», afirma.

Años de trabajo

Esta es la cuarta convocatoria de compra colectiva de energía que organiza la APIR. La primera fue en noviembre del 2020, aprovechando una temporada de mínimos de mercado, con un contrato de dos años de duración, decisión que permitió minimizar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. 19 participantes formaron parte de aquella primera prueba.

Ferré expresa que se trata «de un servicio que la APIR puede dar a sus asociados» y que ha tenido continuidad «porque vemos que los socios salen beneficiados», ya que, de manera grupal, «puedes negociar y obtener mejores precios». Las operaciones se efectúan bajo supervisión notarial. Las condiciones acostumbran a establecer un precio fijo para un mínimo de doce meses y que la energía sea de origen renovable.

La tercera convocatoria, el noviembre del 2023 y que estuvo en vigor hasta el 30 de noviembre del 2024, llegó a 38 empresas adheridas, prácticamente doblando las inscripciones de la edición anterior (24), y se dio la opción de pasar a un contrato indexado, ya que el mercado mostraba una tendencia sostenida a la baja, cosa que permitió aprovechar los descensos de precio inmediatamente.