El Archivo Municipal de Reus impulsa un nuevo proyecto de memoria histórica

El Archivo Municipal estrenará, el martes 10 de junio, el nuevo proyecto de memoria histórica Memorias de Reus. Se trata de una iniciativa que pretende recoger y mostrar la diversidad del pasado, centrada en personas, colectivos, instituciones y el tejido cultural, económico y social. Estos recuerdos serán conservados en el Archivo en formato de documentos orales. La propuesta se empezará con un acto dedicado a Maria Tarragó Artells, referente cultural y político, y continuará con sesiones dedicadas al ámbito escolar, los comercios históricos y la memoria LGTBI+.

La novedad se conoció ayer durante la presentación de los actos organizados por el Archivo Municipal de Reus y el Archivo Comarcal del Baix Camp con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, que se celebrará del 9 al 14 de junio. La programación empezará el lunes 9 de junio, a las 11.30 h., con la colocación de una Stolperstein en homenaje a Ramon Recasens Marsal en la calle de Sant Esteve, 10, y continuará aquella misma tarde, a las 18.30 h., con la presentación de la restauración de libros del Cementerio General de Reus. Otras actividades serán un taller de daguerreotípia o una exposición de los alumnos de la Escuela Rubió i Ors.