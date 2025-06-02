Reus intensifica la lucha contra las cucarachas y los roedores con tratamientos en el alcantarillado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de Aguas de Reus, ha empezado a intensificar este mes de mayo los tratamientos que se llevan a cabo para el control de las plagas de insectos (cucarachas, mosquitos, avispas, etc) y roedores, que por otra parte se llevan de manera continuada a lo largo de todo el año. Los tratamientos que se han diseñado específicamente para cucarachas y roedores se aplicarán en casi 7.800 puntos de la red de alcantarillado de toda la ciudad.

Aigües de Reus ya intensificó el verano pasado la lucha y control de plagas, con la inversión más alta de la historia y el número de tratamientos más elevado hasta la fecha. Un nuevo plan que, ya el verano pasado, comportó duplicar las intervenciones preventivas y correctivas en la mayoría de barrios de la ciudad y, especialmente, en los parques y jardines del municipio, y en aquellas zonas donde hay más presencia de plagas.

A las puertas de un nuevo verano y ya con los primeros calores, y con el objetivo de ir todavía más allá en la lucha y control de cucarachas, Aigües de Reus ha decidido tratar un 75% de todos los pozos de registro de la red de saneamiento (5.333 pozos) con pintura polimérica, que tiene un 95% de efectividad en la eliminación de cucarachas y una resistencia de 12 meses.

En paralelo, en la lucha y control contra los roedores, se ha decidido tratar con un gel especial y de manera muy localizada un total de 2.444 pozos de registro de la red de alcantarillado. Por otra parte, también se siguen colocando trampas para roedores en más de 200 puntos de la ciudad.

Al margen de roedores y cucarachas, al empezar el mes de junio, ya se dará el pistoletazo de salida a la campaña de controles de la población de mosquitos, que prioriza 31 puntos localizados en los parques de la ciudad, que es donde está la mayor afectación.

Seguimiento continuado

En todos los casos, el número y distribución de los puntos donde se aplican los tratamientos se ha hecho teniendo en cuenta la experiencia del verano pasado y el número de avisos recibo por parte de la ciudadanía. En todo momento, los trabajos para el control de plagas son llevados a cabo por personal cualificado, que extrema las precauciones para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal como entre la ciudadanía. En este sentido, siempre se intenta minimizar al máximo el uso de productos nocivos.

«Más allá de los tratamientos, se harán revisiones continuadas por hacer el seguimiento de los resultados, pero en principio esperamos niveles de incidencia muy bajos, y tenemos la esperanza de que así sea», afirma el concejal responsable de Aigües de Reus, Daniel Rubio. «El esfuerzo que hacemos es importante. De manera permanente, a la ciudad hay un equipo de tres personas que gestionan los avisos, que se atienden el mismo día si es posible, y sino como máximo el día siguiente. Y también contamos con un servicio de guardia para situaciones excepcionales», añade Rubio.