Los Mossos detienen a un hombre en Reus por un presunto caso de violencia machista

El momento de la detención en la Glorieta del Priorat del barrio Fortuny de Reus.Ivan Compte

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes al mediodía a un hombre de 36 años por un presunto delito de violencia de género en el barrio Fortuny de Reus. La actuación policial se ha llevado a cabo en la Glorieta del Priorat, después de una llamada de emergencia al 112 hecha por una mujer que alertaba que su marido la habría agredido físicamente ayer domingo y la habría dejado encerrada aen el piso.

El aviso ha tenido lugar hacia las 14:00 horas, cuando varias patrullas de los Mossos se han desplazado hasta el lugar indicado.

Los agentes han establecido un dispositivo en la zona y han podido intervenir cuando el presunto agresor ha llegado al domicilio. El hombre ha sido detenido pasadas las 15:00 horas.