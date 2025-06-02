Media docena de emprendedores entran en la fase de asesoramiento del tercer Reus Espais Vius

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El antiguo barrio de Santa Teresa celebró el sábado la fiesta de clausura de la campaña de dinamización Carrers d'Ahir, espais d'avui, el primer paso de la tercera edición del proyecto Reus Espais Vius. El acto consistió en la inauguración de una exposición de memoria histórica y presenció el esperado retorno de los antiguos gigantes de estas calles, que evocaron el espíritu de las fiestas populares antes que nada. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Reus se centrará en difundir entre la comunidad emprendedora y el tejido empresarial las particularidades del programa de revitalización comercial, aunque, a horas, de ahora, más de media docena de personas ya han entrado en la fase de asesoramiento y algunos ya van muy adelantados para ver si encuentran un local que pegue a sus condiciones», explica el concejal de Empresa y Empleo, Òscar Subirats.

El edil detalla que la primera parte de la tercera convocatoria del Reus Espais Vius se centraba en poner el foco en la zona para darla a conocer. La intervención, que actúa entre la avenida de Prat de la Riba y la calle de Sant Joan, cuenta con una dotación económica de 279.000 euros para ayudar en el establecimiento de nuevas actividades económicas en los locales vacíos. Según datos municipales, 71 bajos de los 133 identificados están disponibles. Las ayudas se concederán a propuestas que requieran una inversión mínima de 4.000 euros y cubrirán un 50% del total, con un tope de 20.000 euros. Subirats señala que es una iniciativa «que tiene una duración larga porque se necesita un trabajo previo de asesoramiento», pero ya espera que, en uno o dos años, se pueda trabajar «en otro lugar» para una futura cuarta fase.

El entorno fue elegido para el proyecto para tener «memoria histórica e identidad de barrio, que creemos que es un valor añadido para los nuevos emprendedores que se instalen» y, a la hora, por su proximidad con el centro, explica Subirats. De hecho, la exposición, que se podrá visitar hasta el 14 de junio en la calle de Santa Teresa, 3, ofrece un recorrido fotográfico y testimonial a partir de entrevistas a vecinos y tenderos. El edil de Empresa y Empleo remarca que un concepto muy repetido era la «silla en la calle», símbolo de la «cohesión vecinal» y consistente en bajar una silla de casa para tomar el fresco y reunirse con los amigos y conocidos o presenciar cualquier acto. La muestra también pone de manifiesto tres figuras reconocidas que vivieron en el barrio: el escultor Modest Gené, el político Julià Nougués y el revolucionario y ministro Joan Garcia Oliver. «En Santa Teresa existe una memoria histórica y cohesión vecinal que ayudan a que el negocio, al final, quede integrado en un espacio mucho más acogedor», expresa Subirats.

El concejal recuerda que se busca que los emprendedores tengan un compromiso con el triple impacto —social, medioambiental y económico. «Así generamos no sólo la reanimación de una trama urbana, consiguiendo más negocios, sino que, además, hacemos que estos sean más resilientes y conscientes ante los momentos de crisis inesperadas que estamos viviendo», expresa.