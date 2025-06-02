La Guardia Urbana de Reus incorpora cámaras personales para mejorar la seguridad de los agentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Reus ha adquirido 51 cámaras personales de grabación que los agentes del cuerpo podrán utilizar para grabar determinadas actuaciones policial. El proyecto comporta un paso más en la mejora de la calidad del servicio policial del Ayuntamiento de Reus, en tanto que contribuirá a mejorar la seguridad de los guardias y a ganar confianza por parte de la ciudadanía.

Los dispositivo de grabación personal es un aparato de reducidas dimensiones que se tendrá que llevar en la uniformidad y que graba imágenes de vídeo y sonidos desde la perspectiva del guardia actuante. Incorpora un sistema de encriptación que imposibilita la edición, además de sistemas de seguridad que permiten restringir la manipulación de su contenido y la descarga de las imágenes por personas no habilitadas. Las imágenes se guardarán durante un mes.

Este proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de transparencia, seguridad jurídica y garantías, tanto de la ciudadanía como de los miembros de la Guardia Urbana en sus actuaciones. Y, en este sentido, contribuye a mejorar la legitimidad social, la valoración y la confianza de los ciudadanos hacia la Guardia Urbana.

La puesta en marcha de los dispositivos se enmarca en el Plan de Acción Municipal 2023-2027. La Guardia Urbana de Reus sigue la tendencia de otros policías locales a Cataluña que han puesto en marcha estos sistemas de videovigilancia así como los Mossos d'Esquadra.

De acuerdo a la normativa vigente, los guardias podrán utilizar los dispositivos de grabación personal ante la comisión de hechos delictivos y de infracciones administrativas graves y muy graves de seguridad ciudadana. En general se podrán utilizar ante cualquier situación que comporte o pueda comportar un riesgo concreto e inmediato para la vida o la integridad física de aquellos o de las agentes o de terceras personas o cuando se causen daños en las cosas.

Los agentes tendrán que velar por utilizarlos con la mínima intromisión en los derechos al honor de las personas, a la intimidad y a la propia imagen. En este sentido, se tiene que comunicar a las personas a afectadas del inicio de la grabación, a menos que la inmediatez de la situación de peligro o de otras circunstancias extraordinarias impidan hacer esta comunicación previa.

Protocolo y formación

La Guardia Urbana se ha dotado de un protocolo de uso para garantizar la seguridad jurídica del nuevo servicio. Así, entre otros aspectos, se regula que prohibición de otros dispositivos de captación de imagen y sonido que no sean los del propio servicio. Igualmente, se prohíbe la edición, visionado, copia y tratamiento que no sea imprescindible para la conservación y custodia de las imágenes para llevar a términos las actuaciones policiales, administrativas o judiciales necesarias para la investigación de los hechos.

El sistema está diseñado para descargar las imágenes de manera automática cuando se deposita el dispositivo en la base de carga. Les imágenes descargadas son inmediatamente encriptadas de manera que no se pueden editar ni manipular el contenido. Todo el sistema dispone de mecanismos que garantizan la trazabilidad, ya que cada grabación va acompañada de metadatos que la relacionan con la fecha, la hora, agentes y/o mandos y el número de serie del dispositivo que la ha generado, el cual está identificado con un código único.

Los miembros de la Guardia Urbana están realizando cursos específicos de formación sobre el uso de los dispositivos de grabación con el fin de tener conocimiento técnico y legal, y sobre las implicaciones jurídicas de su uso incorrecto.