Centenares de personas toman la salida de la Caminata Reus-Prades-Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Centenares de personas se reunieron ayer en la calle Doctor Ferran para tomar la salida por la XXVIII Caminata Reus-Prades-Reus. Una prueba deportiva no competitiva que animaba a los participantes a llevar a cabo un largo recurrido hasta la población hasta la población próxima de Prades.

Los participantes tomaron la salida a las 7 h delante de las piscinas municipales para dirigirse hacia el cuello de la Batalla, ascender hacia la Fuente del Roure y llegar hasta Prades, para después volver por Vilaplana, l'Aleixar y la Boca de la Mina y llegar al punto de salida. Por otro lado, algunos participantes hicieron «La Curta», un trazado que sólo subía a la Mussara.

De esta manera, a partir del mediodía los primeros participantes empezaron a aparecer después del importante recorrido de más de 50 kilómetros. Por suerte, a pesar de la temperatura casi veraniega, los participantes se pudieron refrescar en las piscinas municipales.