El Ayuntamiento de Reus licita las obras para transformar el Centro Católico

El Ayuntamiento de Reus ha publicado la licitación las obras para transformar el Centro Católico en el nuevo Centro de Artes Escénicas. El proyecto tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de catorce meses. El consistorio ha solicitado una subvención de 375.000 euros a la Diputació de Tarragona para financiar parte de los trabajos.

Las obras tienen que permitir rehabilitar el edificio para resolver las patologías detectadas para salvaguardar los valores histórico, simbólico y arquitectónico del inmueble y adecuarlo a los nuevos usos. Así, se intervendrá el espacio de ante el edificio, el vestíbulo, el atrio, los terrados y la zona escénica del Bravium teatro.