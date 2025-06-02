El aeropuerto de Reus inaugura la conexión con Glasgow

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Reus ha recibido este lunes el vuelo inaugural de la nueva conexión que lo conectará con el aeropuerto de Glasgow (Escocia). El vuelo lo operará la compañía Easyjet los lunes y viernes hasta el 24 de octubre.

Este destino se suma a las conexiones inauguradas durante el mes de abril con Londres-Southend y Belfast, así como en las conexiones con Londres-Luton y Manchester, estrenados la temporada pasada.