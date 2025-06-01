Una decena de familias pasan la noche a la escuela la Vitxeta de Reus para reclamar más plazas escolares públicas de I3

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una decena de familias pasaron la noche del viernes al sábado en la escuela la Vitxeta de Reus para reclamar más plazas escolares públicas de I3 en la ciudad. Se trata del centro donde piden que se recupere la línea que se perdió el curso pasado y que aseguran, permitiría acoger a las criaturas que hoy por hoy no tienen plaza pública en la zona educativa D de Reus. Durante 24 horas, las familias organizaron actividades y se van plantado en el centro para denunciar «la inacción institucional» y reclamar soluciones «reales y urgentes». De cara a la próxima semana tienen previsto llevar sus reivindicaciones al Parlament. Según la organización, la causa ya cuenta con un millar de firmas de apoyo.

La plataforma también denuncia «bloqueo del gobierno local» al no obtener «ninguna respuesta clara y efectiva» después de las reuniones con el Ayuntamiento y lamenta la «falta de transparencia» en torno a esta cuestión.

Con todo, la plataforma pide que no se les obligue a aceptar una plaza en una escuela concertada y defienden la recuperación de una línea en la Vitxeta, si bien aseguran que no estarían cerradas a obtener una alternativa a su zona educativa.

Aparte de la intervención en el Parlamento por parte de los portavoces jueves próximo, las familias tienen previstas nuevas movilizaciones en el resto de centros próximos a su zona educativa.