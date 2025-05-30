Un estudio del Pere Virgili alerta de que la exposición al humo del tabaco es un "peligro" para los niños

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) alerta que la exposición al humo del tabaco es un "peligro" especialmente en los menores de 5 años. La investigadora Noelia Ramírez asegura que habitualmente se suele subestimar la peligrosidad "por parte de progenitores y estamentos públicos".

La investigación señala que la exposición a las sustancias del tabaco en la población infantil provoca un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y malformaciones congénitas no cromosómicas (en caso de una exposición en la gestación) y caries dentales y enfermedades como otitis recurrentes, entre otras afectaciones.

El humo residual persiste, reacciona con otras sustancias del ambiente y cuesta eliminarlo. Las sustancias tóxicas que conforman este humo residual se quedan, también, en objetos y superficies de mobiliario, así como la ropa y el pelo.

A las puertas del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, Ramírez subraya que "es importante proteger la salud de la población, sobre todo la infantil, con medidas preventivas, así como educativas y legislativas". Aunque las políticas antitabaco han reducido la exposición a este humo en los espacios públicos, la investigadora remarca que "muchos niños continúan todavía expuestos en casa y espacios exteriores".