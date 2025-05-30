Daniel del Castillo: «Tarragona es la provincia catalana con más personas obesas con cerca de un 24%»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Como de importante es que SECO haga este congreso en Reus?

«Para nosotros es muy importante. Es un acontecimiento nacional que se hace una vez al año desde 1997 y la manera de decidirse es a través de una candidatura. Recuerdo que nuestro contrincante en aquel momento fue la ciudad de Valencia y, quieras que no, como es una ciudad más conocida pensábamos que no ganaríamos. Pero ganamos por tres votos y era uno de los retos personales que tenía pendientes».

¿Cuáles son los datos en la provincia de Tarragona? ¿Nos tenemos que preocupar?

«Tarragona es la provincia catalana con más personas obesas con cerca de un 24%. La media actual sería de un 12% y en España es de un 14%. Estamos en el top junto con otras zonas como Andalucía, Galicia, Asturias o Cáceres. Es muy preocupante».

¿Se jubiló hace poco, como ha cambiado el mundo de la cirugía bariátrica desde que empezó en el oficio?

«El año 1989, cuando hice la primera operación de cirugía de obesidad al Hospital de Sant Joan de Reus, el Antiguo Hospital, era un momento muy diferente del de ahora. En aquel momento estaba el estigma de que eran cirugías muy peligrosas, y es cierto, porque había muchas más complicaciones porque la tecnología no era la que tenemos ahora, pero la enfermedad era la misma. Entonces, en aquel momento nos planteamos tres retos. El primero que el Hospital Sant Joan de Reus fuera referente en cirugía de la obesidad y lo hemos conseguido, porque hacemos a una cantidad importante de pacientes cada año y somos los referentes en nuestra provincia. El segundo reto, que la cirugía sea acompañada por investigación y hemos montado muchos grupos que siguen trabajando. Y el tercero era hacer un congreso algún día. Haberlo conseguido es una gran satisfacción tanto por Salud Sant Joan de Reus y por la Facultad de Medicina».

¿Cómo se ha conseguido que el Saludo Sant Joan sea en lo referente a la provincia?

«Cada hospital es referente en varias cuestiones. En el Hospital Joan XXIII pueden ser referentes en unas cosas, el Salut Sant Joan de Reus lo es en cirugía bariátrica. Además, el año pasado la SECO nos acreditó como Centro de Excelencia y en Cataluña sólo hay cuatro, que son centros donde se pueden hacer todo tipo de estas operaciones y eso es un trabajo de mucho tiempo».

¿Es cierto que la obesidad es una enfermedad con un gran estigma encima?

«Sí, y todavía estamos rompiendo este estigma. En el 80% de los casos la causa de la obesidad es social y ambiental. Eso quiere decir que el entorno social influye, porque no tan sólo afecta al comportamiento alimentario del individuo, sino el de aquellas las personas que lo rodean. Y aquí entra en juego la importancia de las familias y las escuelas para hacer que los niños tengan buenos hábitos alimentarios. Y claro, cuando una persona sufre una obesidad no hace tanto ejercicio físico porque le cuesta más moverse. Y también hay una parte genética y una parte que no conocemos porque unas personas reaccionan de una manera o tienen un metabolismo concreto. Entonces, es una enfermedad multifactorial, pero que no se arregla haciendo sentirse mal al paciente y diciéndole que se le tiene que coser la boca».

¿Si es una enfermedad multifactorial, la respuesta tiene que ser multidisciplinar?

«Sí, y tiene que venir de antes. Si operas a una persona será bueno, pero las cosas no irán a la perfección. El paciente tiene que ser evaluado por un endocrinólogo, para un nutricionista y para un psicólogo, porque seguramente si por el medio hay alguna enfermedad mental como una bulimia contraindicarían operar a un paciente, porque seguramente fracasarían, ya que el problema es otro. Son muchos profesionales que intervienen y que dan el éxito a todo».

¿El problema de la obesidad es sólo el peso o va más allá?

«Va más allá. Primero de todo, la cirugía de la obesidad, que se opera a través del estómago y del intestino, es de las pocas cirugías que operas un órgano sano. Estás cortando el estómago, pero, para decirlo de alguna manera, él no tiene ninguna culpa, no está enfermo, pero se manipula para provocar una serie de cambios metabólicos. Si lo reducimos de una manera muy simple, un paciente se vuelve obeso cuando ingiere una cantidad de calorías que no gasta, estas calorías que sobran se transforman en grasa que, el más peligroso es que vaya al hígado, en el corazón, en los pulmones o en las vísceras, porque esta grasa, que es un tejido vivo, está dando órdenes y es lo que provoca el colesterol o la tensión alta. Son las llamadas grasas viscerales. Y muchas veces, la gente se fija sólo en la grasa subcutánea, pero cuando nosotros operamos a un paciente no sólo queremos bajar kilogramos, sino resolver la hipertensión, la diabetes, el hígado graso o pacientes que por el peso no se pueden poner una prótesis. Lo llamamos comorbididades».