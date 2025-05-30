Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus llevó a cabo el pasado lunes 26 de mayo una reunión con entidades vecinales de los alrededores de la calle Astorga para explicar los objetivos y cuál es el estado actual del proyecto de reforma del Eix Astorga. Actualmente, está a la espera de la redacción del proyecto que pretende «convertir esta calle en un eje cívico con más verde, más espacio para los peatones y más sostenible».

Fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por el Diari Més califican el encuentro como «una primera reunión de trabajo y escucha activa» para explicar «cuál ha sido el encargo y también conocer cuáles son sus propuestas de mejora para esta calle, desde la avenida de Sant Bernat Calvó hasta la rotonda de la calle Flix, y poder trasladarlas si procede al equipo redactor del proyecto».

Además, desde el consistorio se comprometieron a llevar a cabo una nueva reunión con los representantes vecinales más cercanos al ámbito de actuación cuando el proyecto esté redactado y antes de licitar las obras. Desde el Ayuntamiento remarcan que la reurbanización de la calle Astorga como un eje cívico es una actuación incluida en el Plan de Acción Municipal 2023-2027 y, que además de tener como objetivo avanzar hacia una ciudad más verde y sostenible, también se quiere «mejorar la conexión entre la zona sur y el centro de la ciudad».

Opinión vecinal

Por su parte, las entidades vecinales asistentes al encuentro y consultadas por Diari Més comentan que en general el proyecto tuvo un buen recibimiento. No obstante, durante el turno de preguntas se expresaron una serie de dudas que, principalmente, fueron encaminadas a la conexión de bus con el CAP Marià Fortuny.

El presidente de la Associació de Veïns del Barri Juroca, Manuel Villalba, afirma que en principio no vio mal el proyecto que les presentaron, pero que les pareció que el proyecto podía dejar la zona sur sin servicio de autobús. «Es fundamental garantizar que no habrá una afectación negativa en los servicios esenciales como el transporte público, especialmente en áreas donde hay centros médicos y otros servicios que son importantes para la población», reivindica el presidente de la AV del Barri Juroca.

A la vez, la presidenta de la Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, coincide con Villalba: «La charla fue bien, pero es cierto que hubo una cosa que no gustó. Tal como planteaban la nueva línea 11 de bus con vía única, algunos vecinos podrían quedarse sin manera de llegar al CAP». Así y todo, Roig apunta que «tampoco quedó muy claro», pero cree que es importante tenerlo en cuenta «especialmente para las personas mayores que necesiten ir al CAP».

Según lo que está previsto, el proyecto del eje Astorga se tendría que ejecutar en dos fases, la primera durante el mandato actual. Esta primera parte costaría aproximadamente unos 2,5 millones de euros y llegaría hasta el barrio Juroca. La idea sería completar la actuación entre 2027 y 2031, que llegaría hasta el barrio Montserrat.