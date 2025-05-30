La Audiencia Nacional desestima el recurso contra la expulsión del activista de Reus Mohamed Said Badaoui

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional (AN) ha desestimado el recurso contra la expulsión del activista Mohamed Said Badaoui, acusado de radicalismo en el 2022. Ahora, tres años después, la sentencia a la que ha tenido acceso ACN, la AN señala que quien era portavoz de la comunidad islámica de Reus desarrollaba "actividades" que "ponían en riesgo grave la seguridad nacional o el orden público".

El juez señala al "conjunto de actividades desarrolladas" por Badaoui. Considera que estas "ponen de manifiesto la existencia de un riesgo para la seguridad" y por eso defiende la expulsión. Sin embargo, la Audiencia Nacional determina que algunos de los hechos que se presentan en la denuncia de la Policía Nacional "no resultan avalados".

La Sala del Contencioso - Administrativo de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional considera que de manera "acreditada" Badaoui cometió una infracción prevista en el artículo 54.1.a), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El abogado de Badaoui, Benet Salellas, pedía la anulación y la revocación de la expulsión de su cliente, posición que ha sido desestimada.