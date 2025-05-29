Los cirujanos de la obesidad alertan de que hay pacientes que se marchan al extranjero a operarse por las listas de espera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) alerta de que hay pacientes que sufren obesidad que optan por el «turismo sanitario» ante las listas de espera de los hospitales públicos. La vicepresidenta de la SECO y decana de la Facultad de Medicina de la URV, Fàtima Sabenc, asegura que hay personas que se marchan al extranjero «para poder operarse» y, si tienen complicaciones postoperatorias al volver, es la sanidad pública quien se tiene que hacer cargo.

«Es un problema muy importante porque muchas veces no sabes qué se le ha hecho al paciente», señala Sabenc desde el congreso de la SECO que se celebra en Reus. Según datos de la organización, la espera para una cirugía bariátrica es de entre 1 y 50 meses en Cataluña, con una media de cinco meses.