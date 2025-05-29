Detenido el autor de las pintadas en la Prioral de Sant Pere

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Reus ha detenido a un vecino de Reus de 26 años como presunto autor de hacer pintadas en una de las paredes de la iglesia Prioral de Sant Pere, la madrugada del pasado 23 de mayo. La detención ha sido posible gracias a la grabación de la pintada a través de las cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento tiene en la vía pública; así como la colaboración con los Mossos d'Esquadra.

Al detenido se le imputa un delito de daños sobre bienes de valor histórico, cultural o artístico tipificado en el Código Penal, al haber hecho la pintada sobre un bien de interés cultural, histórico o artístico, como es el caso de la Prioral, un edificio del siglo XVI catalogado como Bien Cultural de Interés Local. Les penas para causar daños en bienes protegidos pueden ir desde la prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, si la pintada se hace en monumentos, edificios protegidos o patrimonio cultural.

Pintada en la Prioral de Sant Pere de Reus.Ayuntamiento de Reus

La detención tuvo lugar el miércoles 28 de mayo, a raíz de la investigación de la Guardia Urbana, y en la que ha sido clave la visualización de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. Les cámaras grabaron al joven en el momento de hacer la pintada. Las cámaras también grabaron como, momentos mas tarde una patrulla de los Mossos d'Esquadra identificaba al mismo joven por otro hecho delictivo, justo delante del lugar donde se hizo la pintada.

La colaboración entre Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra ha permitido intercambiar los datos, localizar al joven y detenerlo. El mismo 28 de mayo, la Guardia Urbana trasladó el detenido y el atestado policial a los Mossos d'Esquadra por tal ponerlo a disposición judicial.