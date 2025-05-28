El Síndic de Greuges insta al consistorio a valorar las demandas de la Escuela Prat de la Riba

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Síndic de Greuges de Cataluña responde a la carta enviada por parte del AFA Prat de la Riba e insta en el Ayuntamiento de Reus a revisar los entornos escolares del municipio y valorar las propuestas presentadas por parte de las familias. Ante las reuniones poco satisfactorias entre el consistorio y la comunidad, el AFA decidió enviar una carta tanto al Síndic de Greuges de Cataluña como del Ayuntamiento de Reus.

En la carta enviada por el Síndico en el consistorio reusense y al AFA se recomienda hacer caso del decálogo de la Sociedad Catalana de Pediatría del año 2023 en que, entre otras medidas, pedía la pacificación del tráfico en los entornos escolares, priorizando al peatón y restringiendo el tráfico motorizado.

«Como veréis, el decálogo propone sustituir aparcamientos para coches de las calles contiguas a los centros educativos para aparcamientos para bicicletas, patinetes y zonas de espera, de encuentro y juego en el espacio público», apunta al Síndico. Aunque reconocen ser conscientes «de la complejidad de la planificación urbana y de la movilidad en un municipio», entienden que la administración local «tiene que trabajar en esta línea para la defensa de los derechos de los niños, que son especialmente vulnerables a los contaminantes atmosféricos.»

Por este motivo, piden que se revisen los entornos escolares del municipio y definir un calendario de prioridades. Además, en el caso de la Escuela Prat de la Riba exigen que se estudien las reivindicaciones concretas que hacen las familias y se informe de la valoración que se haya hecho para implementarlas.

Reacciones

Fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por el Diari Més defienden que lo que pide al Síndico revisar los entornos escolares en el municipio ya se está llevando a término dentro del Plan de Entornos Escolares seguros, que incluye todos los centros de la ciudad.

«Con respecto a las reivindicaciones concretas que hacen las familias, nos hemos reunido, las hemos valorado y nosotros les hemos hecho la propuesta de cerrar el tráfico mediante pilones el tramo de la avenida presidente Companys a la altura de la puerta lateral de la escuela de 8.30 a 9 horas y de 16 a 17 horas». Sobre la acústica y el cambio de ventanas, el consistorio afirma haber trasladado a la Generalitat las peticiones del AFA de invertir en mejoras en las ventanas.

Por su parte, desde el AFA valoran positivamente la respuesta del Síndico, ya que «se alinea con nuestras reivindicaciones». «Además, insisten en el hecho de que no es una elección, es una obligación del Ayuntamiento proteger a nuestros niños», añaden. Por otro lado, esperan recibir una respuesta del Síndico del Ayuntamiento muy pronto.