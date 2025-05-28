Una persona evacuada al Hospital Joan XXIII después de caer de un piso a Reus

Este miércoles, los servicios de emergencia han actuado con rapidez ante un incidente en la calle Mare Molas de Reus, donde una persona ha sufrido una caída desde un piso. El aviso se ha recibido hacia las 12:30 h, momento en que se ha movilizado un dispositivo conjunto formado por una dotación de los Bomberos de la Generalitat y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Los Bomberos han intervenido para asegurar la zona y facilitar el acceso a los servicios sanitarios, que han atendido a la víctima in situ. La víctima ha sido evacuada en ambulancia al Hospital Universitario Juan XXIII de Tarragona.

Les causas de la precipitación todavía se están investigando.