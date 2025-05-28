La Escuela Rubió y Ors, un siglo siendo el corazón de un barrio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Cien años es un dato que se dice fácil, pero que hay tiempo para que pasen muchas cosas. Es el tiempo que ha pasado desde que la Escuela Rubió i Ors abrió puertas por primera vez, en aquella ocasión en un lugar diferente del actual, en el edificio que todavía se mantiene en la esquina entre el camino del Aigua Nova y la calle de la República, actualmente conocida como calle Rafael Casanova. Ante esta efeméride que se celebra este año, la dirección del centro decidió que lo tenía que compartir con el barrio y la ciudad. «Desde la dirección considerábamos que el hecho que una institución educativa llegue a los cien años era importante, porque significa que han pasado cien cursos escolares y por el medio también han pasado muchas cosas, no sólo en Cataluña, sino también en la ciudad,» expresó la cabeza de estudios del centro, Carlos Hugo Velarde.

Por este motivo, hicieron lo imposible por organizar una serie de actividades que sirvieran para celebrarlo y, la primera de ellas, fue un vermú musical abierto al barrio el pasado 30 de noviembre. «Que haya una escuela en un barrio es primordial, porque donde se mueve estos chiquillos están dentro del barrio. Entonces, tener una escuela de proximidad permite a los niños y familias hacer vida al aquí», destaca a la directora de la Escuela Rubió i Ors, Noèlia Moliner.

Al mismo tiempo, la secretaria de la escuela, Zulema Ortega, subraya que la presencia de la escuela «da mucha vida en el barrio». «El barrio en los últimos años ha cambiado mucho, se han cerrado muchas tiendas y el tejido social se ha ido perdiendo, pero la escuela continúa. Mientras el centro esté, habrá vida y no será tan sólo un barrio residencial, porque ahora mismo la escuela es el corazón del barrio,» defiende Ortega. Por su parte, Velarde coincide con sus compañeras del equipo directivo y añade que «los alumnos son la parte más importante de una escuela, pero también lo son las familias que hay detrás».

Reivindicativos

Por otra parte, el cabeza de estudios recuerda que la escuela ha sido el centro de muchas de las reivindicaciones del barrio: «Es muy importante remarcar el hecho que hay una escuela en el barrio, porque mirando documentación hemos descubierto que buena parte de las movilizaciones que ha habido han estado por la escuela, por ejemplo, para crear este edificio donde estamos ahora». Un espíritu reivindicativo que la Rubió i Ors no ha perdido. «Trabajamos mucho el pensamiento crítico de nuestros alumnos y reivindicamos necesidades de la ciudad siempre desde el aprendizaje. Pero nunca es criticar por criticar, siempre queremos que haya un fundamento», opina la directora de la Escuela Rubió i Ors.

Una muestra de eso es la celebración del Día Internacional del Arte, en el que a través de la iniciativa se expusieron las obras en diferentes escaparates de la ciudad con la voluntad de hacer reflexionar a la población. «Además, también les hemos querido demostrar que, cuando vean una problemática como hay poco verdor en la ciudad, tienen la capacidad de ir a quien corresponda, como el Ayuntamiento, a quejarse para que los escuche y haga alguna cosa», apunta la cabeza de estudios.

Anécdota

Además, esta mirada al pasado ha servido para descubrir alguna de las anécdotas de la historia de la Rubió i Ors como, por ejemplo, que el edificio actual de la Escuela Rubió i Ors fue inaugurado por Jordi Pujol. «Eso nos lo han explicado exmaestros del centro. Se ve que en aquel momento había un alumno que se llamaba Jordi Pujol y en aquel momento el presidente de la Generalitat era Jordi Pujol. Y como no hubo representación de la Generalitat durante la inauguración del edificio, siempre se ha dicho que el edificio lo inauguró Jordi Pujol alumno», explica Moliner.

Anécdotas que muy seguro se compartirán durante el acto de clausura del centenario de la escuela que tendrá lugar hoy miércoles 28 de mayo a partir de las 18.30 horas en el Teatro Fortuny. Un acto sencillo que prevé dar voz a alumnos, familias y exmaestros.