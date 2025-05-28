La Generalitat empieza las obras de rehabilitación energética de siete bloques de pisos de Sant Josep Obrer

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Agencia de la Vivienda de Cataluña ya ha empezado los trabajos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de siete bloques de pisos de la calle de Mas Pellicer (los números 31, 45, 46, 53, 54, 57 y 59), en el barrio de Sant Josep Obrer. Fuentes del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica confirman que a principios de mes se empezaron a montar los andamios de las obras, activando en el proceso el cronómetro. La medida afectará a un total de 76 viviendas y costarán 1,62 millones de euros (IVA incluido).

Los inmuebles objeto de reformas fueron construidos en 1977 y los gestiona la Agencia de la Vivienda. La intervención consistirá en el aislamiento de las fachadas, de las cubiertas inclinadas y de los porches, así como la sustitución de carpinterías exteriores por unas de mejores prestaciones. También se actuará en las zonas comunes, como núcleos de escaleras o el portal.

Si se detecta algún elemento con amianto o en mal estado, se procederá con su retirada. Con la actuación, se prevé reducir el consumo de energía primaria no renovable —se calculan ahorros de entre el 46 y el 54%— y la demanda energética —en torno a un 70% menos. El plazo de ejecución máximo es de ocho meses, así que todo tendría que estar terminado de cara a principios de en el 2026.

La comunidad del barrio ha recibido el proyecto con los brazos abiertos. «Nos parece perfecto porque cambiarán todo el sistema de ventanas, forrarán los bloques, los aislarán, para que la gente no tenga tanto de consumo energético; todo el mundo está contento», expresa el presidente de la asociación de vecinos Primero de Mayo, Eduardo Navas. Aunque le habría gustado que la medida llegara a más ciudadanos, «se tiene que entender que cada propietario se tiene que cuidar de sus bienes». Asimismo, afirma que ya han empezado oficialmente las obras en dos de los bloques de pisos.

No obstante, Navas comparte que «no estamos de acuerdo con que la Agencia de la Vivienda, aparte de los bloques, tenga más pisos de alquiler, pero no haga nada, allí». A pesar de anhelar que las medidas lleguen más allá de este proyecto, «todo lo que sean mejoras estamos de acuerdo», concluye.

Acuerdo con el Estado

Les obras llegan después del acuerdo que firmaron el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat de Cataluña en julio del 2023. El pacto se centró en el compromiso de rehabilitar 919 viviendas públicas de ocho ciudades de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida. El presupuesto total de la actuación rondaba los 23 millones de euros, un 60% del cual sería aportado por el Estado central mediante fondos europeos.

Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Alsamora, Móra d'Ebre, Reus, Tarragona y Vila-seca serán los municipios objeto de los trabajos. El acuerdo se aprobó con los objetivos de promover la rehabilitación de los domicilios, la mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad y de la calidad residencial y la contribución a la revitalización de las áreas urbanas y al bienestar de la ciudadanía.