Reus introduce depredadores biológicos para controlar la afectación del pulgón sin uso de plaguicidas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha empezado esta semana un tratamiento con depredadores biológicos para controlar el pulgón y psil·la en las áreas verdes de la ciudad. Concretamente, se hará en 270 árboles de parques y jardines. Con esta medida, el consistorio apuesta por el mantenimiento de la jardinería municipal con técnicas alternativas a la aplicación de productos fitosanitarios.

El control se hará con la distribución de los depredadores mediante pequeñas cajas que se colocan en la vegetación de la zona a tratar, en las cuales se introducirán dos especies el anthocoris nemoralis y con el adalia bipunctata.