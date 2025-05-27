Sociedad
Reus introduce depredadores biológicos para controlar la afectación del pulgón sin uso de plaguicidas
El tratamiento se hará en 270 árboles de las zonas verdes del municipio
El Ayuntamiento de Reus ha empezado esta semana un tratamiento con depredadores biológicos para controlar el pulgón y psil·la en las áreas verdes de la ciudad. Concretamente, se hará en 270 árboles de parques y jardines. Con esta medida, el consistorio apuesta por el mantenimiento de la jardinería municipal con técnicas alternativas a la aplicación de productos fitosanitarios.
El control se hará con la distribución de los depredadores mediante pequeñas cajas que se colocan en la vegetación de la zona a tratar, en las cuales se introducirán dos especies el anthocoris nemoralis y con el adalia bipunctata.