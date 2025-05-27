Una historia sin gluten para los más pequeños de casa

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Ahora hace cerca de un año que Pilar Subietas fue diagnosticada de celiaquía. «Allí fue un golpe bastante fuerte», explica, admitiendo que los primeros meses lo pasó bastante mal. Pilar es educadora, y el primer pensamiento que le vino a la cabeza, una vez se adaptó a la nueva situación, fue como vivirían los niños y niñas una situación similar: «Si a mí, con 24 años, me costó tanto, pensé que a los más pequeños seguramente les costaría todavía más entender por qué sus amigos pueden comer de todo y ellos no». Así es como tuvo la idea de escribir un cuento centrado en esta cuestión.

La historia de La Pilar a la recerca del coc màgic tiene como punto de partida la misma situación que vivió la autora: el diagnóstico de esta enfermedad que hace que las personas que la sufren reaccionen al gluten, una proteína presente en el trigo, el centeno, la cebada, la avena, la espelta, el kamut y el triticale. La celiaquía afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas y actualmente se considera la enfermedad crónica intestinal más frecuente en el mundo occidental.

La Pilar del cuento, sin embargo, tendrá el apoyo de sus abuelos, que le explicarán que hay una receta mágica que sólo los más valientes pueden encontrar. A medida que la historia vaya avanzando, la protagonista irá recogido los ingredientes necesarios para preparar una receta, que también se desgrana al final de la historia con la voluntad de que los pequeños lectores la puedan hacer en casa con los padres. De esta manera, explica la autora, los niños podrán explorar nuevos alimentos saludables.

La historia está ilustrada por la barcelonesa Bea Cosco, que además de escribir e ilustrar, es profesora de primaria. Entre las dos han elaborado un cuento que, por encima de todo, quiere transmitir el mensaje que «ser celíaco no quiere decir ser un niño o una niña diferente. Todos somos iguales, y justamente eso que nos hace únicos es lo que nos hace especiales».

El cuento, explica Pilar, se dirige a niños de entre 4 y 8 años, así como a familias y escuelas que quieran sensibilizarse sobre la celiaquía de manera divertida y positiva. Con el fin de sacarlo adelante, la autora ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación a través de la plataforma edita.cat

De esta manera, todas las personas que quieran hacer una precompra del libro estarán contribuyendo también a hacer que el proyecto sea una realidad. Para más información sobre el cuento La Pilar a la recerca del coc màgic se puede seguir el Instagram de la autora (@socglutenfree).