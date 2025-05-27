La cadena de supermercados que ha abierto una nueva tienda en Reus

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Bon Preu ha abierto una nueva tienda en Reus, ampliando así su presencia en Cataluña. Se trata de un 'Minimercat', un supermercado de proximidad con el que la compañía supera ya la quincena de tiendas de este formato en el territorio catalán.

La tienda, que abrió sus puertas el pasado viernes, está pensada para ofrecer una experiencia de compra rápida y accesible, con un surtido que incluye productos de alimentación, artículos de droguería, prensa diaria, revistas y productos para el automóvil, entre otros.

El nuevo establecimiento está situado en la calle de Irlanda, número 4, y el horario de atención al público es uno de sus puntos fuertes, ya que abre todos los días de la semana, de 8:00 a 22:00 horas, sin interrupciones.

Con esta incorporación, la cadena catalana consolida su modelo de supermercado de conveniencia, que complementa su red de más de 200 tiendas en diferentes formatos, incluidos los supermercados Bonpreu y los hipermercados Esclat.

La compañía, que también opera más de 60 gasolineras y un potente canal de venta online, presta servicio a unos cinco millones de clientes en Cataluña, posicionándose como una de las principales referencias del sector de la distribución alimentaria.