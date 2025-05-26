Los reusenses se cuidan del mal de corazón con la segunda edición de la Feria de Brujas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Malacostumbrados al batiburrillo y a la velocidad del día a día, el esoterismo ha inundado el paseo de Sunyer los últimos tres días con la segunda Feria de Brujas. Era un instante para relajarse, para analizarse interiormente y expulsar cualquier problema que en el corazón permaneciera. «Tienes alguna vecina que es muy mala», alertaba una tarotista. Entre la multitud que anhelaba conocer los designios de su destino, los seres fantásticos danzaban, libres por fin. En medio de su recorrido, ayer, las brujas se tropezaron consigo con un personaje de gran nariz y que sostenía el equilibrio sobre una esfera gigante. Era un mago, hermano de Ser Sensati. Se estaba perdiendo «el eje de la tierra» y, juntos, continuarían el esfuerzo por enderezar el rumbo cuando el sol se ocultara. ¡«Qué aquelarre nos montamos anoche»!, compartió delante de un dragón, manso, dócil, agotado del infierno del pasado.

Centenares de personas han disfrutado este fin de semana de la Feria de Brujas, guiadas por los aromas de envinagrados, formateas y enciendes. Lecturas de manos y de cartas, cristalomancia o adivinación en la piedra son servicios que se les ofrecía para descubrir los cuales les escondía la vida. Había espacio, también, para satisfacer el estómago con embutidos o dulces elaborados artesanalmente desde siglos atrás. También, para el Plim, añorado y devuelto, que enseguida captó la atención por encima de otros elixires.