La Prioral de Sant Pere celebra la declaración de venerable de Antoni Gaudí

La Prioral de Sant Pere acogió ayer domingo 25 de mayo por la tarde una misa de acción de gracias por la declaración de venerable del arquitecto reusense Antoni Gaudí, un acto que reunió además de un centenar de personas entre autoridades y ciudadanos.

De esta manera, el arzobispado de Tarragona celebró que la Iglesia propusiera a Antoni Gaudí como ejemplo de vida cristiana, no tan sólo por su talento extraordinario y su legado arquitectónico, sino para ser un ejemplo de vida según los valores cristianos.

A partir de ahora, hará falta que las autoridades eclesiásticas testifiquen y validen un milagro, para que sea declarado beato. La consideración de venerable constituye el segundo paso en el camino de la canonización, después de haber sido sirviente de Dios y una vez examinada la práctica constante y alegre de las virtudes morales durante un largo periodo de su vida.