Tres detenidos y dos denunciados en un dispositivo policial en la calle Pere de Lluna de Reus

Imagen de una de las detenciones que se realizaron el viernes en ReusMossos d'Esquadra

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la comisaría de Reus, llevaron a cabo este viernes 23 de mayo por la tarde y noche un dispositivo conjunto con efectivos de la Guardia Urbana y la Policía Nacional en cinco bares situados en la calle Pere de Lluna de Reus.

Los agentes actuaron en locales donde se tenían sospechas que se podía estar produciendo actos ilícitos gracias a una tarea de investigación previa. Durante el operativo, los agentes identificaron a un total de 36 personas, de las cuales cinco contaban con antecedentes policiales.

También detuvieron a tres hombres por tráfico de drogas y denunciaron a dos personas por tenencia de drogas. Una de ellas llevaba cocaína y la otra hachís.

Además, levantaron varias actas por irregularidades administrativas a los locales inspeccionados. Uno de ellos estaba conectado a la red eléctrica de forma fraudulenta.