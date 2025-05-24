Reus reparte el segundo premio de la Lotería Nacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha sido agraciada una vez más con la lotería. En esta ocasión, la capital del Baix Camp ha repartido el segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo de este sábado 24 de mayo.

La administración número 4, situada en la calle Pere de Lluna, 23-29, ha sido la encargada de llevar la fortuna a la ciudad. El número premiado ha estado el 41.381, dotado con 120.000 euros por billete. El premio también se ha repartido en otras localidades como Ondarroa (Bizkaia), Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

El primer premio del sorteo ha recaído en el número 38.507, premiado con 600.000 euros por billete, y se ha vendido en varios puntos del Estado, como Badajoz, Ciudad Real, Huesca, Madrid, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.