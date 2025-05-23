Un solar junto al CC Llevant, la opción sobre la mesa para alzar el nuevo auditorio de la Diputación

Fotografía del estado actual de los terrenos en los que se está trabajando, enclavados entre las calles de la Riba, de Josep Irla, de Cels Gomis i Mestres y del Camí de Valls. Tjerk van der Meulen

La Diputación de Tarragona se encuentra inmersa en la búsqueda de una ubicación idónea para construir su nuevo auditorio. Según ha podido saber Diari Més, la opción con la que se está trabajando en estos momentos es un solar junto al Centro Cívico Llevant, en el barrio Horts de Miró, y a un par de travesías del Tomb de Ravals. Enclavado entre las calles de la Riba, de Josep Irla, de Cels Gomis y Mestres y del Camí de Valls, el espacio se utilizaba, en el pasado, como aparcamiento en superficie.

La presidenta del ente supracomarcal, Noemí Llauradó, señaló que la intención es que el equipamiento esté «lo más cerca posible a la Escuela y Conservatorio de Música (ECM) de la Diputación en Reus» y la propuesta que hay sobre la mesa no desencaja con esta condición, ya que se encuentra a unos 10 minutos a pie del Palau Bofarull y a menos de un cuarto de hora del nuevo edificio de la calle de Sant Jaume.

Fuentes de la Diputación de Tarragona responden que «se está trabajando a escala técnica entre las administraciones y no ha determinado ningún espacio definitivamente». Si bien ni confirman ni desmienten la posibilidad planteada, comentan que «estas cuestiones requieren rigurosidad y discreción» y que «cuando la ubicación sea firme se explicará debidamente». «No estamos en este momento», indican.

Por otra parte, el aforo del auditorio no superaría las 300 personas, según han apuntado fuentes consultadas. El nuevo equipamiento tendría que dar servicio a la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Reus, así como a las otras dos escuelas de música de la institución y al conjunto de la demarcación para conciertos y grandes agrupaciones musicales, tal como expuso la presidenta, que subrayaba que la apuesta sería por un espacio de carácter territorial para acoger espectáculos de primer nivel.

El ente supramunicipal, que compartió el anuncio del proyecto que tenía entre manos al principio de año, aprobó en el pleno de abril una modificación de crédito con la que reservó una partida de 600.000 euros para explorar la adquisición de unos terrenos para convertirlo en una realidad. La inversión prevista para la compleción del auditorio es de unos 5 millones de euros. Asimismo, dio luz verde a destinar 400.000 euros para la evaluación de la compra de espacios para la futura ampliación de la ECM Reus, que ha quedado «pequeña».

Así y todo, si bien la primera opción que hay sobre la mesa es el solar del barrio Horts de Miró, en caso de que se concrete, la operación seguramente no será rápida, dado que podría estar sujeta a modificaciones del planeamiento urbanístico que ralentizarían el proceso.

El actual Auditorio Higini Anglès tiene capacidad para 240 personas

El Palau Bofarull es, en estos momentos, el emblemático edificio representativo de la Escuela y Conservatorio de Música. Se cursan clases desde el curso 1992-93 y, además de las aulas y la secretaría, dispone del Auditorio Higini Anglès . Con una capacidad para 240 personas, según la web de la ECM Reus , es escenario de conciertos y concursos dirigidos, sobre todo, a jóvenes músicos. Llauradó apuntó que la necesidad de ampliar la oferta responde, en parte, al hecho de que el espacio del Auditorio Higini Anglès «probablemente lo tendremos que destinar a acoger aulas o salas de audiciones, entre otros».

