La primera Fiesta del Helado de Reus cierra con 7.000 degustaciones y 1.300 asistentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Espacio Boule de Reus fue el escenario durante el pasado fin de semana 16 y 17 de mayo de la primera Fiesta del Helado de la ciudad, el cual superó las 7.000 degustaciones y reunió a más de 1.300 personas durante las dos jornadas. Este acontecimiento, enmarcado dentro del proyecto europeo GelatOn the Rhoad, ofreció actividades, degustaciones y espectáculos para toda la ciudadanía con el objetivo de reivindicar el helado artesano como producto de calidad vinculado al territorio.

Además, la actividad principal de la fiesta fue la cata gratuita de cuatro helados elaborados artesanalmente con productos de proximidad, que se llevó a cabo durante los dos días del certamen. El concurso contó con la participación de cuatro heladerías artesanas de alto nivel; XixoVic, Bodevici, Amarena y Xixona, siendo esta última la ganadora. La propuesta deXixonaJijona, denominada el Catalanet Ganxet de Reus, ganó con un 38% de los votos.

La fiesta arrancó el viernes 16 de mayo con la actuación del Coro Ciutat de Reus que llenó el aforo del espacio. Al día siguiente, el sábado 17 de mayo, las actividades empezaron por la mañana con la entrega de premios del concurso de dibujo escolar, un taller de cocina familiar organizado por la asociación eSE de Salud, seguido de una actuación del Coro del Espacio Boule y una exhibición de danza a cargo de la Escuela del Centro de Lectura.